Archivia nel Cloud i tuoi ricordi: con InternXT hai fino a 5TB e paghi una volta sola

Hai mai pensato di poter conservare le foto di famiglia, i video delle vacanze e i documenti personali una volta per tutte, senza pensieri? Con Internxt puoi farlo davvero: la sua offerta "a vita" ti permette di fare un unico investimento e poi dimenticartene.

Zero abbonamenti, zero costi ricorrenti, solo spazio sicuro e criptato… per sempre.

InternXT: la scelta più giusta per mettere al sicuro i ricordi

Rispetto ai servizi in abbonamento, Internxt sbriciola i costi. Se opti per un piano lifetime da 5 TB, ad esempio, spendi circa 380 € una tantum. E basta! Nel frattempo:

Hai archiviazione per sempre , senza dover rinnovare ogni 12 mesi.

Spendi qualcosa in più all’inizio, ma poi dormi sonni tranquilli.

E se cambi idea? C’è una garanzia rimborso di 30 giorni.

Oltre allo spazio di archiviazione, Internxt offre un pacchetto completo per la sicurezza online, che include:

VPN integrata , per una navigazione sicura e privata;

Antivirus incluso , per proteggere i tuoi dispositivi da malware e minacce;

File sharing protetto , grazie alla possibilità di impostare password e limiti di accesso;

Crittografia post-quantistica , per una protezione avanzata a prova di futuro;

Protocollo zero-knowledge, che assicura che nemmeno Internxt possa visualizzare i tuoi contenuti.

Internxt è la scelta ideale se cerchi sicurezza assoluta, spazio cloud senza limiti a un solo pagamento, e un approccio pulito, rispettoso della privacy e dell’ambiente. Ottimo per chi desidera un archivio a vita per i propri ricordi - foto, video, ricordi di famiglia e tanto altro - è una proposta difficile da battere. Vuoi saperne di più? Dai un'occhiata all’offerta lifetime e considera la comodità di un cloud che costa una volta sola… e ti protegge per sempre. Visita il sito ufficiale di Internxt per maggiori dettagli sui piani e per attivare l’offerta disponibile per un periodo limitato. Affrettati e non perdere questa promozione unica e incredibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.