Arch Linux: disponibile il nuovo file ISO con Linux 5.19

Il team di coder della nota distribuzione Arch Linux ha annunciato alla sua community di utenti ed appassionati la disponibilità di un nuovo update del media d'installazione del sistema. Arch infatti è una distro che adotta un modello di sviluppo definito come "rolling release" dove non ci sono major release ma il sistema viene costantemente aggiornato, anche giornalmente, tramite i repository software che contengono sempre le ultime versioni dei vari applicativi adottati dall'utente. Quindi al contrario di molte altre distribuzioni gli utenti Arch hanno un parco applicazioni notevolmente più recente ed attendono anche poche ore per ricevere i nuovi pacchetti software.

Il file ISO di Arch Linux 2022.09.03 è quindi un semplice aggiornamento del media dedicato all'installazione ex novo del sistema operativo. Infatti tutte le novità presenti al suo interno sono già presenti nei repository software della distribuzione.

La novità più importante contenuta in questo upgrade è rappresentata dall'implementazione di Linux 5.19, ovvero la più recente release del kernel del Pinguino che include diverse innovazioni di grande importanza come ad esempio: il supporto al TDX Enablement Positioned, una tecnologia progettata da Intel per irrobustire la sicurezza delle macchine virtuali, a Big TCP, l'edizione del noto protocollo TCP (Transmission Control Protocol) che dispone di una velocità di scambio dati più veloce rispetto alla versione standard. Inoltre Linux 5.19 include una serie di update per i driver di diversi file system che danno accesso a performance migliori con Btrfs, XFS e FAT32.

Sempre in Arch Linux 2022.09.03 troviamo archinstall 2.5, la più recente release dell'installer di sistema da CLI (Command Line Interface). Questo potente tool consegne appunto l'installazione, sempre seguendo la filosofia KISS (Keep It Simple, Stupid) della distribuzione, in modo semplice ed intuitivo.

Si tratta di un buona sostanza di un aggiornamento davvero sostanzialmente per il media d'installazione che permette di ottenere fin dal primo boot li supporto ad un vasto set di funzionalità davvero innovative.