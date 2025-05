Aprire un sito web oggi è diventato un gioco da ragazzi con il website builder di Hostinger

Nonostante la recente esplosione dell'intelligenza artificiale, nonostante le sfide tecnologiche sempre più ambiziose, c'è ancora chi pensa che per avere un sito tutto per sé abbia bisogno di rivolgersi a chissà quale agenzia di web design o programmatore. In realtà le cose stanno diversamente. Oggi come oggi, infatti, tutti possono aprire un sito web, anche senza alcun tipo di conoscenza informatica, e lo possono fare proprio grazie a strumenti basati sull'AI: basta un'idea precisa e stop, a tutto il resto penserà in automatico l'intelligenza artificiale. Uno degli strumenti migliori a tal proposito è il website builder di Hostinger, che permette a chiunque di creare un sito in pochi semplici passaggi.

Al momento lo strumento website builder di Hostinger è in sconto fino al 75%, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese sugli ordini di 48 mesi. Inclusi vi sono anche tre mesi extra gratis, un dominio gratuito per un anno e 50 caselle di posta elettronica (anche quest'ultime gratis per i primi dodici mesi).

Ecco come creare un sito in 3 passaggi

Vi ricordate che all'inizio dell'articolo abbiamo detto come basti un'idea precisa per dare vita ad un nuovo sito? Ecco, il primo passaggio parte proprio dall'idea che avete in mente per la realizzazione del vostro sito: descrivetela in poche righe ma chiare, in modo che l'intelligenza artificiale interpreti correttamente il vostro pensiero e realizzi un sito web unico. E se per qualsiasi motivo non volete fare affidamento in questa fase all'AI, in alternativa potete scegliere tra più di 150 temi creati da designer professionisti.

A questo punto si passa al secondo passaggio, che consiste nel mantenere ciò che è di vostro gradimento scartando il resto. Anche in questo caso non sono necessarie competenze né di programmazione né tantomeno di web design.

Il terzo e ultimo step prevede la scelta del nome dominio e il lancio stesso del progetto online con la definitiva pubblicazione.

L'offerta in corso sul website builder di Hostinger, che permette di risparmiare fino al 75%, è valida per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.