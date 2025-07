Aprire un sito web con zero conoscenze di programmazione è possibile: quest'estate è perfino gratis

C'è chi pensa che per aprire un sito web ci vogliano chissà quali conoscenze tecniche, o in alternativa un budget importante da investire per pagare il lavoro di agenzie di web design professioniste. Forse in passato, quando ancora la tecnologia non era pronta, ma ora le cose sono molto diverse.

L'esplosione letterale dell'AI ha permesso alle aziende di web hosting di sviluppare website builder sempre più sofisticati, grazie ai quali chiunque, e sottolineiamo chiunque, può realizzare il proprio sogno di avere un sito tutto per sé. No, non servono né conoscenze di programmazione o in ambito informatico, né una montagna di soldi per pagare il lavoro altrui, anzi.

Una delle soluzioni più all'avanguardia nel settore è il website builder AI di IONOS, azienda di web hosting tedesca punto di riferimento in Europa. Si tratta letteralmente di un "costruttore di siti web" basato sull'intelligenza artificiale, in grado di realizzare un sito web da zero sulla base di una semplice descrizione, lasciando poi all'utente i ritocchi finali.

Per giunta tutto questo è gratis per il primo anno, grazie alla promozione in corso sul sito ufficiale di IONOS, dove il piano Plus è disponibile a costo zero per i primi 12 mesi anziché 18 euro al mese, per un risparmio complessivo di 216 euro, calcolatrice alla mano.

Con il website builder di IONOS bastano pochi minuti per avere un nuovo sito

Dal nulla a un progetto online in pochi minuti: è quanto possibile fare con il website builder di IONOS. Il funzionamento è molto semplice:

Breve descrizione del progetto che si ha in mente , con l'AI che prepara la prima bozza del sito.

, con l'AI che prepara la prima bozza del sito. Modifiche alla bozza semplici e intuitive , con tanto di pubblicazione del sito.

, con tanto di pubblicazione del sito. Utilizzo di strumenti SEO, social media ed e-mail marketing per raggiungere il maggior numero di persone.

Tutto questo, ricordiamo, è gratis per un anno, poi il prezzo passa a 18 euro al mese ogni anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.