Aprire un sito web con l'AI è tutta un'altra cosa: l'offerta di Hostinger

Oggi non ci sono più scuse: se si vuole un sito web per raccontare la propria vita, presentarsi al mondo del lavoro, oppure vendere un prodotto o un servizio, lo si può aprire in pochi minuti senza la benché minima conoscenza di codice grazie all'intelligenza artificiale. Tra le offerte più interessanti al riguardo segnaliamo quella di Hostinger, un'azienda specializzata nel settore del web hosting, che propone un site builder con AI al prezzo scontato di 2,99 euro al mese per 4 anni. Al termine del periodo promozionale, il piano si rinnova in automatico a 5,99 euro al mese, con la possibilità di annullare in qualsiasi momento. Inoltre, la promozione in corso prevede anche due mesi extra in regalo.

Come aprire un sito web con l'AI grazie al website builder di Hostinger

Lo strumento website builder di Hostinger consente a tutti di creare un nuovo sito web in tre semplici passaggi. All'inizio occorre descrivere in poche frasi quella che è la propria idea, lasciando poi agire in autonomia l'intelligenza artificiale. Se non si vuole fare affidamento sull'AI, si può anche scegliere tra oltre 150 template realizzati da designer professionisti.

Lo step successivo consiste nel personalizzare la prima bozza, mantenendo ciò che è di proprio gradimento e scartando invece quello che non piace. A livello di personalizzazione, è possibile spostare gli elementi principali del sito e sperimentare nuovi colori e font, tutto questo senza alcuna competenza di programmazione o web design.

Il terzo e ultimo passaggio prevede la scelta del nome del dominio e la sua pubblicazione online. A questo proposito, ricordiamo che il piano in offerta di Hostinger include già anche il dominio, dunque non c'è la necessità di acquistarlo a parte.

La promozione in corso, disponibile sul sito ufficiale di Hostinger e raggiungibile tramite il link qui sotto, sarà valida ancora per poco tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.