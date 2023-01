Aprire un negozio online gratis: come? Te lo spiega il corso

Hai sempre voluto aprire un negozio online senza investire denaro ma non sai da dove iniziare? «Creazione di un negozio online con WordPress» è il corso che fa al caso tuo. In 21 videolezioni avrai l'occasione di carpire tutti i segreti di WooCommerce, il plugin gratuito di WordPress.org che permette a chiunque di creare un negozio online in modo semplice ed efficace.

Realizzato dal consulente strategico per il marketing online Joan Boluda, il corso è ospitato dalla piattaforma Domestika. Ogni videolezione è online, on-demand e ad accesso illimitato: ciò significa che il corso può adattarsi alle esigenze e alla routine quotidiana dell'allievo, che a sua volta può scegliere quando, come e dove guardare le lezioni proposte.

Quali strumenti fornisce il corso?

Il corso si apre illustrando le principali caratteristiche e punti di forza di WooCommerce, plugin che grazie all'aiuto dell'insegnante imparerai a installare e a modificare per adattarlo alle tue preferenze personali. Sono diversi gli argomenti che verranno toccati nel corso delle 21 videolezioni. Si parlerà di come affrontare le tasse, le spese di spedizione e le modalità di pagamento, ma anche della creazione di prodotti fisici e virtuali, raggruppati, affiliati, variabili o personalizzabili dall'utente.

Ma non solo: il corso ti fornisce di tutti gli strumenti necessari per imparare a strutturare e formare il tuo negozio online attraverso menu, widget e una classificazione più dettagliata tramite attributi, categorie e tag. Infine, imparerai a gestire gli ordini, configurare coupon promozionali e creare rapporti sui risultati, un ottimo incentivo per valutare l'efficacia del tuo e-commerce.

Unico requisito necessario? Avere una buona base di navigazione online. Il corso per imparare a creare un negozio online con WordPress è rivolto a imprenditori, designer, illustratori e creativi in generale con un’idea imprenditoriale che prevede la vendita di un prodotto o servizio online. Anche i commercianti che hanno già un negozio fisico e vogliono incentivare le vendite online potranno trarre beneficio dalle lezioni. Clicca qui per accedere alla promozione: l'offerta al 73% di sconto è valida ancora per poche ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.