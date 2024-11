Aprire un conto aziendale è veloce e sicuro. Provare per credere

In Italia, così come in altri Paesi, le banche e i servizi finanziari hanno l'obbligo di conoscere i propri clienti, al fine di scongiurare l'eventuale circolazione e/o sfruttamento di denaro proveniente da attività illecite. Le diverse misure che le aziende utilizzano per essere in regola rientrano nel KYC, acronimo che sta per Know Your Customer (letteralmente "conosci il tuo cliente").

Le fintech che operano in ambito finanziario sono consapevoli della sfida che le attende, soprattutto se la loro attività si svolge esclusivamente online. L'obiettivo è di effettuare tutti i controlli in maniera accurata nel più breve tempo possibile, così da offrire la migliore esperienza d'uso a nuovi o potenziali clienti.

Tot, fintech 100% italiana con sede a Milano, per verificare l'identità dei nuovi utenti che scelgono di aprire un loro conto aziendale online si avvale della partnership con Onfido, leader globale nel settore KYC. Il 70% dei clienti Tot riesce infatti a confermare la propria identità in un tempo inferiore ai 5 minuti. E la quasi totalità (80%) degli utenti che riscontrano delle difficoltà, ad esempio per un errore nel caricamento dei documenti personali, termina con successo la procedura di riconoscimento.

KYC e verifica dell'identità: Tot è un passo avanti

Una fintech innovativa come Tot utilizza soluzioni automatizzate di verifica dell'identità che consentono ai nuovi utenti di registrarsi in modo sicuro nel giro di pochi minuti. Da questo punto di vista, Tot rappresenta un piattaforma sicura, capace di ridurre l'esposizione alle frodi nel pieno rispetto delle normative KYC e AML (Anti Money Laundering, traducibile in italiano con il concetto di antiriciclaggio).

La collaborazione con Onfido consente a Tot di essere conforme alle normative locali e internazionali, offrendo allo stesso tempo ai suoi clienti una procedura di riconoscimento rapida e sicura. Tra le altre cose, da una parte Onfido compie verifiche biometriche e documentali, dall'altra rileva potenziali rischi di frode utilizzando fonti di dati certificate.

Le verifiche biometriche aiutano a ridurre in maniera significativa le frodi, in particolare se si confrontano i dati relativi alle piattaforme che basano i propri controlli esclusivamente sul caricamento dei documenti. A livello numerico, per quest'ultime si parla di un tasso di frode tre volte più alto rispetto alle prime.

La scelta ideale è quindi di affidarsi a società fintech in grado di offrire ai loro clienti un accesso rapido e rilevare eventuali attacchi hacker alla piattaforma. Grazie alla partnership con Onfido e alla personalizzazione del flusso di on-boarding fornita, Tot si distingue nel suo settore per offrire una piattaforma sicura, semplice da usare e con una procedura di riconoscimento immediata.

L'offerta di Tot

I titolari di un'attività alla ricerca di maggiore flessibilità e più controllo hanno l'opportunità di provare gratis per 30 giorni il conto aziendale online offerto da Tot, piattaforma italiana nata per semplificare l'intera gestione finanziaria e amministrativa di qualsiasi tipo di attività.

Al termine della prova gratuita di un mese si può scegliere tra i piani Business e Business Pro, che offrono rispettivamente strumenti avanzati per la gestione finanziaria e carte per il proprio team a partire da 7 euro al mese.

I dettagli completi dell'offerta sono disponibili su questa pagina del sito ufficiale Tot.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.