Apri un sito con meno di 3€/mese con la migliore offerta del Black Friday

Aprire un sito web e mantenerlo attivo per almeno un anno presenta dei costi non indifferenti. Per questo motivo in tanti sono alla continua ricerca di nuove offerte per spendere il meno possibile, soprattutto se il progetto che si ha in mente non richiede risorse tali da giustificare prezzi eccessivi.

Una soluzione arriva dalla migliore offerta del Black Friday di Hostinger, azienda leader nel settore, che offre dominio e migrazione del sito gratis con un piano hosting veloce e affidabile a 2,49 euro al mese, con 2 mesi aggiuntivi in regalo. La promo del Black Friday è riscattabile su questa pagina.

Piano hosting a 2,49€/mese con l'offerta del Black Friday di Hostinger

L'offerta si riferisce al piano Premium di Hostinger, progettato per i nuovi siti web che rientrano nella categoria dei blog. Il piano include larghezza banda illimitata, SSL gratuito, backup settimanali, 100 GB di memoria SSD, email gratuite e dominio gratuito. Se si ha già un sito, è possibile usufruire del tool di migrazione a zero spese.

Incluso nel piano anche l'installazione di WordPress gratuita con 1 click, gli aggiornamenti automatici e l'implementazione della tecnologia LiteSpeed per migliorare in maniera sensibile la velocità di caricamento del sito. A tutto questo si aggiunge poi la possibilità di utilizzare un website builder con funzionalità Drag e Drop e intelligenza artificiale, con integrazione di Google Analytics, ottimizzazione SEO e un utile strumento di copywriting.

La promozione Black Friday di Hostinger è valida ancora fino a domani, mercoledì 8 novembre. L'attivazione del piano scontato a 2,49 euro al mese è disponibile su questa pagina.

