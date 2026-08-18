Apri un e-commerce professionale in pochi clic a partire da 1 euro al mese: l'offerta IONOS

IONOS ti propone una delle soluzioni più interessanti per l'apertura del tuo e-commerce online: perfetto per dare forma e aprire la tua attività digitale. Con una promozione che parte da appena 1 euro al mese, il leader del settore hosting in Europa ti fornirà una piattaforma con integrazione di sistemi di intelligenza artificiale per la creazione del sito e una politica a zero commissioni sulle vendite che farai.

Con IONOS puoi realizzare il tuo negozio online in pochi passi generandolo con l'intelligenza artificiale in pochi passaggi oppure selezionando uno dei centinaia di template già pronti e adatti a qualsiasi categoria merceologica. Il vantaggio rispetto a diversi marketplace concorrenti risiede nel sistema a zero costi di transazione, che ti permetterà di trattenere l'intero incasso delle tue vendite.

L'infrastruttura inoltre supporta diversi metodi di pagamento facilmente integrabili per offrire un checkout fluido e sicuro ai tuoi clienti, mentre la gestione e la spedizione sono semplificate da una panoramica chiara dei prodotti e delle vendite gestibile direttamente tramite app mobile e una dashboard intuitiva. Il piano include anche strumenti di marketing professionale come marketingRadar integrato per tenere d'occhio la concorrenza e la possibilità di vendere agevolmente anche attraverso i canali social media, il tutto affiancato da un'assistenza tecnica 24/7 in italiano con tanto di consulente personale dedicato.

Un'offerta pensata per commercianti locali, liberi professionisti e per chiunque voglia dare forma concreta a un'idea di shopping digitale per diverse esigenze.

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