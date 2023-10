Apri un conto Fineco ora e goditi 12 mesi senza canone

Fineco Bank, istituto bancario italiano cresciuto fino a diventare negli ultimi 20 anni una formidabile società fintech, presenta il suo conto corrente come il conto del futuro.

Fineco mette in risalto la sua storia di banca che ha saputo rafforzarsi sempre di più, trasformandosi in uno dei player più significativi del mercato europeo.

Attualmente, i nuovi correntisti possono approfittare della promozione in corso e usufruire di un anno intero di servizi bancari senza canone.

Apri il conto Fineco e goditi 12 mesi senza canone

Nel creare l’offerta, il gruppo valorizza sia i progressi compiuti nella tecnologia sia l’importanza delle connessioni umane.

L'esperienza bancaria personalizzata fornita è adattata per soddisfare le esigenze specifiche di ogni cliente, evidenziando l'importanza dell'assistenza personalizzata.

C’è un gran numero di opzioni per le tue esigenze quotidiane, come i prelievi senza carta degli ATM Unicredit, i pagamenti digitali con smartphone o smartwatch, lo scambio di denaro tra contatti in tempo reale e gratuitamente, i bonifici e i versamenti in autonomia di contanti o assegni e l'opzione di un aumento temporaneo del massimale per i pagamenti con Visa Debit si possono trovare sulla pagina dedicata.

MoneyMap è progettato per controllare il budget personale o familiare, con categorizzazione delle uscite e delle entrate automatica. Ti fornisce un aiuto concreto nell'amministrazione delle spese, mentre stabilisce anche degli obiettivi di risparmio.

Oltre a tutte le caratteristiche vantaggiose del conto corrente Fineco, è fondamentale sottolineare che può essere impiegato in valute di tutto il mondo senza alcuna tassa.

Se vuoi saperne di più sull'apertura del conto, entra nella pagina ufficiale di Fineco cliccando qui sotto. La procedura poi per aprire il conto è molto semplice e veloce. Cosa aspetti? Il canone zero per un anno è un’offerta irrinunciabile!

