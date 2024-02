Apri un conto corrente con Fineco: 12 mesi a CANONE ZERO regalati

Fineco è una banca italiana che offre una vasta gamma di servizi finanziari, tra cui conti correnti, investimenti, trading online, carte di credito, mutui e prestiti. Fino al 12 marzo 2024, la stessa Fineco, offre la possibilità di aprire un conto corrente a canone zero per il primo anno di utilizzo, sostanzialmente per un anno la gestione di questo conto sarà totalmente gratis.

Conto corrente a Canone Zero: solo con Fineco!

Fineco è diventata nel corso del tempo una delle principali banche online in Italia, offrendo ai suoi clienti una piattaforma avanzata e intuitiva per gestire le proprie finanze. Uno dei punti di forza di Fineco è la sua piattaforma di trading online. La piattaforma offre strumenti di analisi tecnica, notizie finanziarie in tempo reale e una vasta gamma di strumenti per analisi di ogni tipo.

Fineco è anche conosciuta per la facilità d'utilizzo della sua app mobile, che consente ai clienti di accedere ai propri conti e di effettuare operazioni finanziarie in modo intuitivo e conveniente da dispositivi mobili. L'app offre funzionalità come la gestione del conto, il trasferimento di denaro, il pagamento di bollette, la visualizzazione dei saldi e delle transazioni e molto altro ancora.

Entro il prossimo 12 marzo è possibile aprire un conto corrente a canone zero, il che significa che quella fastidiosa tariffa periodica che la banca addebita al cliente per l'apertura e il mantenimento del conto non sarà un vostro problema per un intero anno e tutti i servizi che garantisce il pagamento del canone, verranno erogati gratuitamente.

Insomma, un affare niente male soprattutto per i giovani investitori e per chi necessita di aprire per la prima volta (e non solo) un conto corrente affidabile e semplice da monitorare e gestire.

Aprire un conto corrente a canone zero oggi è possibile, ed è possibile farlo grazie alla promozione attiva di Fineco! Affrettati, sarà possibile farlo fino al 12 Marzo!

