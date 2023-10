Apri un Conto Arancio ING e risparmia: canone zero e prelievi gratis

Conto Arancio di ING è un conto corrente semplice, sicuro e a canone zero che permette di gestire tutte le spese tramite un'app.

Il conto consente di effettuare ogni operazione online gratuitamente, inclusi bonifici SEPA fino a 50.000€, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche.

Ogni operazione fatta tramite servizio clienti costa soltanto 2,50 euro. I bonifici sono gratis, la carta di debito è a canone zero e può essere utilizzata anche come carta virtuale su Google Pay o Apple Pay.

Il costo dei prelievi di contante in Italia e all'estero è di solito di 0,95 euro ad operazione, ma attivando l'opzione "Modulo Zero Vincoli" di ING, si possono ottenere prelievi gratis per un anno.

Modulo Zero Vincoli di ING: la soluzione perfetta per gestire il tuo denaro

Il Modulo Zero Vincoli di ING è un'offerta per ottenere maggiori vantaggi dal proprio conto corrente, come prelievi illimitati e bonifici SEPA gratuiti tramite servizio clienti.

Il canone mensile è di 2 euro, ma se si apre un Conto Arancio Modulo Zero Vincoli ora, tutto sarà gratuito per un anno.

Dopo i 12 mesi, l'offerta può essere mantenuta se si riceve uno stipendio o una pensione sul conto o si hanno entrate mensili superiori a 1.000 euro.

Il conto deposito offerto da ING, chiamato Conto Arancio, permette di ottenere un tasso di interesse del 3% per 12 mesi senza vincoli, fino a un massimo di 100.000 euro.

Non ci sono costi di apertura o chiusura e si può effettuare un bonifico o un trasferimento dal conto corrente attuale o dal Conto Arancio.

Prendi in considerare l'apertura del Conto Arancio per gestire i tuoi risparmi in modo semplice e conveniente.

Se apri Conto Arancio di ING entro il 7 ottobre avrai un tasso di interesse del 3% lordo per 12 mesi, fino a un massimo di 100.000 euro, senza vincoli.

Per ottenere questo tasso, è sufficiente effettuare un bonifico dal proprio conto corrente o un giroconto dal conto corrente Arancio.

Il conto deposito non ha costi di apertura o chiusura. L'obiettivo è offrire un conto semplice da gestire e che permette di risparmiare.

