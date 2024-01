Apri SelfyConto: interessi al 5% sulle somme vincolate a 6 mesi

In un panorama finanziario sempre più competitivo, SelfyConto, la proposta digitale di Mediolanum, si distingue grazie agli interessi al 5% annuo lordo per i nuovi clienti su somme vincolate per 6 mesi.

Un'opportunità da non perdere per far fruttare al meglio le tue riserve finanziarie e godere di vantaggi esclusivi.

SelfyConto: canone gratuito e interessi al 5%

SelfyConto rende l'esperienza bancaria ancora più conveniente con il canone gratuito per i primi 12 mesi per nuovi clienti e per gli Under 30 fino al compimento dei 30 anni d’età.

Trascorso l’anno promozionale, il canone mensile è di 3,75€, ma questa spesa può essere azzerata con la sottoscrizione di prodotti finanziari della banca.

La gestione del conto è completamente digitale, consentendo un controllo totale delle transazioni, dei movimenti e dei limiti delle carte direttamente da app e online.

Questo conto corrente offre inoltre operazioni bancarie senza costi aggiuntivi, tra cui bonifici SEPA online, addebito diretto delle utenze e versamenti.

La scelta tra carta di debito, carta di credito e prepagata è accompagnata da prelievi gratuiti in area euro.

I servizi esclusivi includono SelfyCredit Instant, un prestito personale rapido, SelfyShop, un prestito finalizzato a TAN e TAEG zero, SelfyPayTime per la rateizzazione delle spese, e SelfyCare Pet, con polizze di protezione per te, i tuoi viaggi e i tuoi animali domestici.

Per usufruire degli interessi al 5% annuo lordo, segui la procedura di apertura online sul sito ufficiale di SelfyConto cliccando sul link sottostante:

Con pochi minuti e semplici passaggi, potrai completare il processo, che puoi accelerare ulteriormente se possiedi lo SPID.

Una volta aperto il conto, riceverai la tua carta MasterCard direttamente a casa, pronta per sfruttare appieno le potenzialità offerte da SelfyConto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.