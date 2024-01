Apri SelfyConto: canone gratuito e 5% annuo lordo non vincolato

Oggi, più che mai, la libertà finanziaria è alla portata di tutti, specialmente per i giovani. Banca Mediolanum presenta SelfyConto, un'offerta bancaria che va oltre le aspettative, con un canone gratuito sotto i 30 anni, un conto deposito che offre il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi e molti altri vantaggi che renderanno la gestione delle tue finanze più semplice che mai.

Tutti i vantaggi esclusivi di SelfyConto

Con SelfyConto, il canone di tenuta conto è gratuito per il primo anno e rimane a zero per gli under 30 fino ai trent'anni. Inoltre, la carta di debito è gratuita, realizzata in PVC 100% riciclato, e puoi effettuare prelievi gratuiti in area Euro senza limiti di operazioni. Le principali operazioni bancarie, come bonifici, addebiti utenze, pagamenti F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche, sono tutte gratuite.

La chiave della comodità è nell'App Mediolanum, che ti consente di accedere a tutti i servizi bancari con un semplice tap. Puoi consultare saldi e movimenti dei tuoi conti correnti e carte prepagate, anche di altre banche, e gestire tutto con facilità.

Con SelfyConto, pagare diventa ancora più semplice grazie a soluzioni come Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay, e Swatch Pay. Inoltre, puoi accedere e operare in tempo reale su 24 mercati mondiali tramite il Trading Online, tutto a portata di smartphone.

L'App Mediolanum non si limita solo alla gestione del conto. Puoi utilizzare la funzione APPosta per gestire comodamente pagamenti CBILL e PagoPA, dalle utenze domestiche alle multe e tributi. Basta una foto al QR Code e il gioco è fatto.

Aprire SelfyConto è un processo semplice, veloce e completamente online. Hai solo bisogno di un documento d'identità e codice fiscale, oltre al tuo smartphone e un indirizzo email valido. Apri il tuo nuovo conto, accredita lo stipendio e ottieni il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. E le svincoli quando vuoi, senza perdere gli interessi maturati.

