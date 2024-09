Apri questo nuovo conto business, il primo mese è gratuito

La vita di un libero professionista o di un'impresa non è semplice, perché piena di sfide quotidiane. Ecco perché serve un nuovo conto business moderno, magari con il primo mese di abbonamento gratuito. Stiamo parlando dell’offerta di Tot.

Affrontare le incombenze quotidiane diventa adesso molto più facile. Per un mese, potrai mettere alla prova tutti gli strumenti offerti per gestire al meglio la tua attività senza pagare nulla.

Semplicità e convenienza: il nuovo conto business di Tot

Nei pacchetti di Tot sono inclusi i bonifici SEPA e pagamenti SDD gratuiti, ma anche la carta VISA Business. Dopo il mese di prova, ecco i costi dei tre piani disponibili:

Essentials : 7 €/mese + IVA.

: 7 €/mese + IVA. Plus : 15 €/mese + IVA.

: 15 €/mese + IVA. Premium: 32 €/mese + IVA.

Insomma, un servizio finanziario di alta qualità a prezzi abbordabili. Con la carta Visa Business inclusa, poi, poi effettuare acquisti contactless.

Poi ci sono i bonifici SEPA fino a 250.000 euro, completamente online e, cosa più importante, senza commissioni. Tutto è protetto da Banca Sella fino a 100.000 euro grazie al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Ora, dopo aver parlato di tutta questa convenienza e sicurezza, non resta che fare il grande passo e aprire questo nuovo conto business con IBAN italiano offerto da Tot. Non ci sono costi nascosti o condizioni capestro, ma solo vantaggi concreti per te e la tua attività.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.