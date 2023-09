Apri ora il conto Tinaba e ricevi 100€ con questa promozione

Tinaba è un conto corrente totalmente Italiano, realizzato in collaborazione con Banca Profilo, che permette di pagare, investire, risparmiare e scambiare denaro in totale sicurezza e trasparenza. Il conto è completamente gratuito e regala 100€ a chi attiva il servizio di investimento Roboadvisor, tra il 15 settembre e il 15 ottobre, mantenendolo attivo fino al 31 dicembre.

È abbinabile a una carta prepagata MasterCard con cui è possibile ottenere fino al 10% di cashback su tutti gli acquisti.

Tinaba: il conto corrente digitale a canone zero

Il conto corrente Tinaba è richiedibile in maniera totalmente gratuita direttamente online, dalla pagina dedicata. Permette di gestire tutte le attività finanziarie, come pagamenti, risparmi e investimenti direttamente dall'app. Il canone è gratuito, così come anche l'imposta di bollo, ed è possibile trasferire i fondi in maniera istantanea e senza costi aggiuntivi. È possibile accreditare lo stipendio, nonché pagare bollo, bollettini, PagoPA e ricariche telefoniche.

La carta prepagata MasterCard, associabile al conto, garantisce il 10% di cashback su ogni acquisto. È totalmente gratuita: non ci sono costi di gestione o commissioni, i primi 12 prelievi sono gratis. La carta si può ricaricare istantaneamente tramite l'applicazione, tramite conto corrente o altra carta. Permette di pagare in tutto il mondo, grazie al circuito MasterCard, anche contactless o tramite i portafogli digitali Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, FitBit Pay, Garmin Pay, Swatch Pay a cui è possibile abbinarla.

L'app Tinaba è ricca di funzionalità aggiuntive. Grazie ai gruppi e le raccolte fondi, è possibile dividere le spese con altri utenti tra i vostri contatti che fanno uso del servizio. Fate crescere i vostri risparmi con il conto deposito e create salvadanai per obiettivi di risparmio.

Attivare il conto è facile e immediato. Registratevi in due minuti, compilando i dati richiesti, e scaricate l'app per avere il conto attivo entro qualche ora e iniziare da subito ad usarlo.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.