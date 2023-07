Apri ora il conto Hype Start e ottieni un bonus di 80€!

Hype Start è un conto lanciato da Banca Sella e pensato per essere interamente gestito da smartphone. L'attuale promozione consente di ottenere ben 80€ se lo aprite ora, inserendo il codice "HYPE80" in fase di registrazione!

Il conto Hype fornisce normale conto corrente collegato a una carta prepagata MasterCard, disponibile anche in formato virtuale e interamente gestibile dall'app. Questa offre numerose funzionalità tra cui un box risparmi, delle opzioni dove sottoscrivere assicurazioni, investimenti e tanto altro. Il canone è completamente gratuito e i prelievi non hanno commissioni sia presso gli ATM del gruppo Sella, che quelli di tutte le altre banche in Italia.

Hype Start: il conto a portata di smartphone che vi regala 80€

L'app di Hype Start è disponibile sia per Android che iOS. Permette di gestire facilmente i fondi e la carta attraverso un'interfaccia immediata. Il pannello consente di sospendere la carta, i pagamenti online, in negozio o i prelievi all'ATM, in qualsiasi momento.

Ha un limite annuale di movimenti fino a 15.000€, più che sufficiente per coprire spese quotidiane, come acquisti e bollette. La sezione radar permette anche di tenere sotto controllo le entrate e le uscite, categorizzando in automatico ciascuna transazione per fornirvi una panoramica chiara.

Con Hype Start i bonifici ordinari sono gratuiti ed è anche possibile ottenere un cashback del 10% con gli acquisti online. Avete la necessità di mettere da parte una somma di denaro per acquisti o altre spese future? Fatelo con la funzione box risparmi: impostate un importo e la frequenza di risparmio, per iniziare a mettere da parte denaro, o attivate anche la funzione arrotondamento per risparmiare anche attraverso le spese. Box obiettivi consente anche di selezionare una cifra da raggiungere entro una determinata data, guidandovi senza l'uso di calcolatrici o calendari.

Aprite ora il conto Hype Start direttamente dalla pagina dell'offerta e fate uso del codice promozionale per ottenere subito 80€!

