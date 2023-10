Apri ora Hype Premium e ottieni 50€ in regalo

Hype Premium torna con una promozione che vi regala un bonus di 50€. Basterà inserire il codice "HYPE50" in fase di registrazione, accreditando lo stipendio o pensione e facendo una spesa di almeno 50€ con la carta.

Con il conto Premium, pagamenti e prelievi sono gratuiti in tutto il mondo. Viene fornita una carta di debito World Elite Mastercard, insieme a pacchetti assicurativi e assistenza prioritaria.

Hype Premium: ricevi subito 50€ con questa promozione

Per ricevere il bonus di 50€ con Hype Premium, basta inserire il codice "HYPE50" durante la procedura di registrazione. Una volta attivato il conto, bisognerà quindi procedere ad accreditare lo stipendio entro 7 giorni dall'apertura e fare una spesa di almeno 50€ con la carta entro 60 giorni. Il bonus sarà quindi erogato a titolo di rimborso delle transazioni effettuate.

Il conto corrente Premium ha un canone di 9.90€ al mese e consente di essere ricaricato senza limiti tramite bonifico. I prelievi sono gratuiti in tutto il mondo, senza alcun costo e in qualsiasi valuta. Sono inoltre inclusi bonifici istantanei gratis e illimitati. Le commissioni per il pagamento dei bollettini sono azzerate.

Hype Premium offre anche dei pacchetti assicurativi che includono delle coperture per le spese mediche, rimborso in caso di smarrimento del bagaglio o per il volo in ritardo e una polizza acquisti. Avrete inoltre a disposizione un'assistenza prioritaria via chat tramite Whatsapp, oppure con email o telefono. I vantaggi Premium vi danno anche accesso a più di 1100 salotti aeroportuali in tutto il mondo grazie a LoungeKey.

Attivare il conto è facile e veloce. Basta andare nella pagina web Hype Premium e fare clic sul tasto "Registrati a Premium" in alto a destra. Una volta forniti i dati richiesti e terminata la procedura in pochi minuti, il conto sarà giù attivo e pronto all'uso con la versione virtuale della carta. Nei giorni successivi vi verrà recapitata direttamente a casa la carta fisica con cui potrete da subito effettuare acquisti o ritirare denaro presso tutti gli ATM.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi