Apri ora Conto Sella Start per avere canone zero i primi 3 mesi

Conto Sella Start è un conto corrente di Banca Sella che è possibile aprire gratuitamente online. Offre un IBAN abbinato a una carta di debito e diversi servizi. Tutto è interamente gestibile attraverso la piattaforma web homebanking o tramite l'app per smartphone.

Aprendo ora il conto, il canone è gratuito per i primi 3 mesi. Successivamente, i costi di mantenimento del conto saliranno a 1,50€ al mese.

Conto Sella Start: ecco cosa include

Aprendo il conto corrente Sella Start, sarà possibile beneficiare di prelievi gratuiti presso gli ATM Sella presenti in tutto il territorio nazionale, senza alcun limite giornaliero sull'importo. I bonifici non hanno commissioni sia per quanto riguarda quelli SEPA che per i paesi fuori dall'europa.

La carta di debito viene fornita gratuitamente se richiesta in fase di apertura. Tra le funzionalità aggiuntive figurano anche un salvadanaio digitale per i vostri risparmi, statistiche per il monitoraggio delle spese e il supporto alla banca multicanale, per il collegamento dei conti di altre banche.

L'app fornita con il conto Sella Start consente di gestire IBAN, carte e pagamenti in maniera semplice e veloce. Fornisce notifiche in tempo reale su saldo e movimenti, in modo da rimanere sempre aggiornati. Aggregando in un unico posto i conti di altre banche, potete tenere tutto sotto controllo direttamente dall'applicazione. Avrete inoltre accesso a tutte le funzionalità e alle soluzioni bancarie offerte, come investimenti e assicurazioni.

Aprire il conto è molto semplice: basta recarsi nella pagina ufficiale del prodotto e cliccare su "Apri il conto online". Comparirà una nuova pagina dove bisognerà fornire i dati richiesti, completando i vari passaggi. Tenete quindi a portata di mano la carta di di identità per compilare quanto richiesto. Una volta completate le verifiche e terminata la procedura, il conto sarà da subito aperto e vi verrà recapitata a casa la carta di debito.

