Apri ora Conto Sella Start e ricevi DAZN gratis per 2 mesi!

Conto Sella Start torna con un'interessante promozione per chi decide di aprirlo entro il 30 settembre, accreditando lo stipendio entro il 31 di ottobre, regalando due mesi gratuiti per DAZN Standard, con cui è possibile guardare numerosi contenuti sportivi, tra cui la F1, il calcio, il rugby e altro.

Sella Start è un conto che è possibile aprire direttamente online, offrendo tutti i servizi per gestire in app le proprie finanze, anche di altre banche. È abbinato a una carta di debito richiedibile in fase di apertura, mentre il canone è azzerato per i primi tre mesi.

Sella Start: cosa include

Aprendo il conto Sella Start, potrete usufruire di prelievi illimitati e gratuiti presso tutti gli ATM di Banca Sella. Lo stesso vale per i bonifici, fatti verso tutti i conti Italiani o dei paesi SEE. La carta di debito MasterCard è gratuita se richiesta in fase di apertura.

Tra le funzionalità aggiuntive, è possibile risparmiare fondi attraverso un salvadanaio digitale. Sono anche disponibili statistiche per il monitoraggio delle spese e aggregatori per i conti che avete su altre banche, così da poter controllare tutto in un unico posto.

Come anticipato inizialmente, il conto offre in promozione 2 mesi gratuiti di DAZN per i nuovi clienti. Aprite il conto entro il 30 settembre, accreditando uno stipendio entro il 31 ottobre, per ottenere gratuitamente l'abbonamento e godervi tutti gli sport trasmessi. Se avete inoltre meno di 30 anni, il canone è gratuito fino al compimento di tale età.

L'applicazione fornita con il conto Sella permette di gestire il conto in modo semplice e veloce. L'interfaccia permette di rimanere sempre aggiornati sulle attività svolte con conto e carte. I conti di altre banche, aggregati nell'app, possono essere controllati in modo sicuro direttamente dalla sezione dedicata. Avrete anche accesso a tutte le funzionalità, sia del conto corrente che delle soluzioni bancarie proposte da Sella, così come agli investimenti e alla protezione.

Aprite ora il conto e approfittate dell'offerta Sella Start.

