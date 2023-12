Apri il tuo conto online senza canone e senza spese con SelfyConto

Avere un conto online rappresenta oggi un'innegabile comodità. Rispetto ai tradizionali conti correnti, consente di gestire il proprio denaro in modo efficiente, tramite pochi e semplici tocchi sullo smartphone.

Tuttavia, la scelta della piattaforma giusta è cruciale, considerando canoni e costi nascosti che possono trasformarsi in una spesa superflua nel medio-lungo termine.

SelfyConto, offerto da Banca Mediolanum, è una delle soluzioni affidabili e convenienti nel panorama italiano dei conti digitali. Questo servizio è disponibile senza canone e senza spese, garantendo un'esperienza finanziaria senza sorprese sgradite.

I vantaggi di SelfyConto

SelfyConto propone un canone di tenuta gratuito per il primo anno e, per i clienti under 30, l'assenza totale di canoni. La carta di debito associata al conto è gratuita e realizzata al 100% in PVC riciclato, dimostrando l'impegno di Banca Mediolanum nella tutela ambientale.

Per quanto riguarda i prelievi, la carta di debito permette di prelevare contante senza limiti o spese nascoste all'interno dell'area Euro. Inoltre, numerose operazioni bancarie, come bonifici, addebiti utenze, F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche, sono gratuite.

L'app mobile Mediolanum offre un'interfaccia intuitiva per la gestione del denaro, assicurando tutti i vantaggi di un conto digitale insieme alla sicurezza garantita da un istituto bancario solido e conosciuto a livello globale.

SelfyConto è quindi una scelta conveniente e sicura per coloro che desiderano aprire un conto online senza costi nascosti, confermando l'impegno di Banca Mediolanum nel fornire servizi finanziari all'avanguardia nel contesto italiano.

