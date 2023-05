Apri il tuo conto aziendale Tot oggi stesso! Primo mese gratuito!

La gestione finanziaria di un'attività rende necessario avere un monitoraggio delle spese e degli incassi tutti in un solo posto. È quello che offre il conto aziendale Tot, specificatamente ideato per le attività commerciali, con carta di credito Visa business e tante funzionalità, come l'emissione di bollettini e deleghe e molto altro. Aprendo adesso il conto corrente il primo mese è gratuito!

Conto correte Tot: tutto il necessario per le attività commerciali

Tot è uno dei conti correnti per imprese più completo tra quelli attualmente disponibili. Si tratta innanzitutto di un conto completamente Italiano, che si appoggia a Banca Sella per i servizi bancari. Questa è depositaria delle somme depositate e, grazie al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi a cui aderisce, tutti i capitali sono tutelati fino a 100.000€. I vostri fondi non verranno quindi mai spostati all'estero e saranno custoditi dalla maggior banca privata Italiana.

Aprendo il conto, avrete a disposizione con un solo canone la possibilità di avere un IBAN totalmente italiano, bonifici SEPA online fino a un massimo di 250.000€, pagamenti dei modelli F24 online, collegamento diretto con Entratel e Fisconline per delege l24, pagamenti SDD per la gestione di finanziamenti e utenze e pagamenti con il servizio pagoPa.

Insieme al conto Tot, viene fornita una carta di credito Visa business, flessibile e che integra i sistemi di sicurezza più avanzati. Oltre agli acquisti in modalità contactless, la carta è anche compatibile con il portafoglio digitale Google Pay, permettendo di sfruttare i vantaggi Visa Credit, come la possibilità di effettuare pagamenti in tutto il mondo.

Richiedendo l'attivazione del plafond di credito, sarà inoltre possibile pagare acquisti aziendali fino a due mesi senza alcun interesse.

L'apertura del conto corrente Tot richiede pochissimi passaggi. Basterà avviare la procedura di registrazione e inserire i documenti per la verifica. Una volta completato tutto, sarà già possibile accedere al conto. Pochi giorni dopo vi verrà recapitata la carta di credito.

