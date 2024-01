Apri il conto online Fineco entro questa data per avere 12 mesi a canone zero

Il conto online Fineco è un conto corrente sicuro e con numerosi servizi smart. Da poco è disponibile una nuova promozione che consente di beneficiare di 12 mesi a canone zero aprendo il conto entro il 12 aprile di quest'anno. Per aprire il conto online della banca diretta italiana è sufficiente collegarsi a questa pagina e cliccare sul pulsante Apri il conto posizionato in alto a destra.

Dai prelievi smart agli scambi di denaro con i propri contatti in tempo reale direttamente da app: questi e altri ancora i servizi intelligenti che Fineco propone ai suoi clienti, compresi coloro che apriranno il conto oggi per aderire alla promo del canone senza spese per il primo anno.

I vantaggi di aprire il conto online Fineco

Il vantaggio principale non sta tanto nell'avere 1 anno di conto corrente online a canone zero, quanto nella gestione smart e semplificata del proprio denaro. L'esempio più lampante è l'esclusiva app Fineco Pay, grazie alla quale è possibile scambiare denaro con i propri contatti in tempo reale e senza costi.

Meritano una menzione speciale anche i prelievi smart. I clienti del conto Fineco possono prelevare senza carta presso gli ATM UniCredit, semplicemente usando il QR Code nel proprio smartphone. Oltre a essere una funzione intelligente, è anche un servizio che aumenta la sicurezza dell'intera operazione.

A tutto questo si aggiunge la possibilità, una volta al mese, di aumentare il massimale della carta di debito VISA fino a 5.000 euro. Così facendo, si possono affrontare con più tranquillità anche le spese più impegnative.

Puoi aprire il conto online Fineco tramite questa pagina del sito ufficiale. E se lo fai entro il 12 aprile, avrai il canone a zero per i primi 12 mesi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com