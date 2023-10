Apri il conto Crédit Agricole e puoi vincere un anno di affitto

Hai meno di 35 anni e sei in affitto? Un anno te lo regala Crédit Agricole con la sua nuova offerta dedicata. Aprendo il conto Next, avrete un IBAN con canone zero, oltre a un bonus di benvenuto di 50€, buoni regali Amazon, fino a 100€ se utilizzate la carta e un anno di affitto gratuito presso qualsiasi casa che potete vincere con un concorso.

Il conto è abbinato a una carta di debito VISA, per pagare online, in negozio e in tutto il mondo, anche tramite i portafogli digitali.

Ottieni ora un anno di affitto gratis con Crédit Agricole

Il concorso per vincere un anno di affitto con Crédit Agricole è valido fino al 31 ottobre e rende possibile ottenere un buono valido per pagare il canone. Per partecipare, basta richiedere l'apertura del conto entro tutto il mese di ottobre, per partecipare all'estrazione che si terrà il 31 gennaio 2024. Saranno estratti 1 vincitore e 5 riserve che subentreranno in caso di irreperibilità o rinuncia. Il vincitore, sarà personalmente contattato via email o telefonata, per accettare il premio attraverso un modulo apposito.

Il conto Crédit Agricole è a canone zero e, non appena aperto, offre un bonus di benvenuto di 50€, insieme a un massimo di 150€ di buoni Amazon e ulteriori 100€ se utilizzate la carta di debito VISA. Quest'ultima è abilitata agli acquisti internazionali ed è compatibile con i portafogli elettronici Apple Pay, Google Pay e Samung Pay. È possibile gestirla in app, modificando i limiti di spesa e di prelievo, oppure mettendola in pausa durante i periodi di non utilizzo. Il PIN è visualizzabile dall'home banking o dall'applicazione sempre e ovunque.

L'app permette anche di fissare un appuntamento in filiale con il consulente dedicato, nonché richiedere nuovi prodotti, ricevere notifiche in tempo reale sugli spostamenti e inviare denaro velocemente a un utente Crédit Agricole senza conoscere il suo IBAN.

Richiedi ora l'apertura del conto e partecipa al concorso!

