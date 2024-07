Apri il conto Credem Link e ottieni 200€ in Buoni Amazon con questo codice

Credem Link è un conto corrente online progettato per offrire un'esperienza bancaria digitale completa e flessibile. Questo conto include carta di debito, carte di credito, accesso ad Internet Banking e App Credem Mobile, il tutto supportato da un team di consulenti disponibili in filiale o da remoto. Con la promozione estiva, è anche possibile ottenere un Buono Regalo Amazon.it da 200€ aprendo il conto entro il 31 luglio 2024.

Promozione estiva: Buono Regalo Amazon.it da 200€

Fino al 31 luglio 2024, i nuovi clienti che apriranno il conto Credem Link utilizzando il codice promozionale SUMMER200 potranno ottenere un Buono Regalo Amazon.it del valore di 200€. La promozione è valida dal 3 giugno al 22 settembre 2024 e prevede due modalità per ottenere il buono:

Effettuando acquisti con la carta di debito per un importo complessivo di almeno 1.000€. Accreditando lo stipendio o la pensione sul nuovo conto Credem Link.

Il premio sarà erogato entro due mesi dalla chiusura del periodo promozionale, il 22 settembre 2024.

Caratteristiche del Conto Credem Link

Canone zero: Il conto corrente Credem Link è completamente digitale, a canone zero e si può aprire online in pochi minuti anche utilizzando il sistema di identificazione SPID.

Carte di debito e carte di credito: Credem Link offre la possibilità di scegliere tra la carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard (a canone gratuito il primo anno, poi 1,5€ al mese) e la Carta di Debito Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat (a canone zero). Inoltre è possibile richiedere la Carta di Credito Ego Classic disponibile su circuito Visa o Mastercard, che permette di gestire le spese con massima flessibilità scegliendo la tra la modalità di rimborso a saldo o rateale. Il primo anno il canone è gratuito, poi resta gratis se le spese degli ultimi 12 mesi superano i 6.000€, altrimenti diventa di 39€.

Servizi digitali completi: Credem Link include servizi digitali avanzati, come l'Internet Banking e l'App Credem Mobile, che consentono di effettuare bonifici, pagamenti F24, pagamenti bollettini tramite QRcode e confermare operazioni con il riconoscimento biometrico.

Consulenza personalizzata: Il conto offre un servizio di consulenza a distanza con il Team di Wellbanker o consulenza in filiale e a distanza con un Personal Wellbanker. Entrambi i team offrono supporto su prodotti e servizi bancari tramite videochiamata o di persona.

Promozione "Presentaci un amico" :Credem premia anche chi presenta nuovi clienti. Invitando fino a 10 amici a diventare clienti Credem, si possono ottenere fino a 250€ in Buoni Regalo Amazon.it, con 25€ per ogni amico che apre un conto e attiva altri due prodotti o servizi.

