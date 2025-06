Apri il conto Credem e usa questo codice per avere 200€ di buoni Amazon

Se si sta valutando l'apertura di un nuovo conto online, e allo stesso tempo si ha l'esigenza di collezionare un buono Amazon di valore, segnaliamo l'ultima promozione di Credem (Credito Emiliano), attraverso cui si ha l'opportunità di aprire un conto a canone zero (Credem Link) e ricevere un buono regalo Amazon da 200 euro.

Credem Link è il conto corrente online di Credem a canone zero, che include un servizio di internet banking gratuito a zero spese, una carta di debito Mastercard internazionale o una carta di debito su circuito nazionale PagoBancomat (la scelta della carta avviene al momento della sottoscrizione del conto). Per aprire un nuovo conto è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata - raggiungibile tramite il link qui sotto - e tenere a portata di mano un documento d'identità o lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Le istruzioni per ottenere un buono Amazon da 200 euro con Credem

Per ottenere un buono regalo Amazon da 200 euro occorre aprire il conto online Credem Link, insieme alla sottoscrizione della carta di debito e del servizio di internet banking, entro il 31 luglio 2025. Durante la fase di apertura bisogna inoltre inserire il codice PROMO200 nel campo dedicato.

Una volta aperto il conto Credem, è necessario effettuare acquisti con la carta di debito collegata al conto per un importo complessivo di almeno 2.000 euro. Per conseguire l'importo in questione si ha tempo fino al 31 ottobre sempre di quest'anno.

In merito invece alla ricezione del buono regalo da spendere su Amazon.it, Credem chiarisce che l'invio è garantito entro il 31 gennaio 2026. Per garantirsi l'invio del buono regalo Amazon è necessario che il conto Credem Link sia ancora attivo al momento dell'invio e che la casella di posta elettronica abbia spazio a sufficienza per ricevere nuove e-mail.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.