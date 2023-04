Apri HYPE e scopri il conto a canone zero che ti fa risparmiare e investire

Se stai cercando un conto facile da aprire e da gestire, che ti offre una carta Mastercard gratuita e tanti servizi smart per il tuo denaro, allora devi conoscere HYPE.

HYPE è un conto di moneta elettronica realizzato da Banca Sella, un solido istituto italiano piemontese, che ti permette di pagare, risparmiare, investire e tenere sotto controllo tutte le tue spese dal tuo smartphone1.

Con HYPE hai una carta virtuale protetta da crittografia e una carta fisica contactless con cui puoi pagare e prelevare in tutto il mondo senza commissioni. Puoi anche collegare la tua carta HYPE ad Apple Pay o Google Pay per pagare con il tuo telefono.

I vantaggi del conto HYPE

Ricaricare HYPE è molto semplice perché puoi direttamente dall’app senza dover uscire di casa o fare code agli sportelli. Puoi anche accreditare il tuo stipendio sul conto HYPE e ricevere bonifici gratuiti.

Con HYPE hai tanti vantaggi per il tuo shopping: puoi ricevere il cashback previsto per i prodotti e i servizi che compri tramite l’app, puoi richiedere denaro ai tuoi contatti in rubrica e scambiarlo in tempo reale, puoi impostare obiettivi di risparmio e monitorare le tue entrate e uscite con Radar.

Ma non solo perché puoi anche accedere a diverse opportunità di investimento a partire da 1€, grazie alla collaborazione con Gimme5, Bitpanda e illimity. Puoi scegliere tra fondi comuni di investimento, azioni frazionate, ETF, metalli e bitcoin. E se hai bisogno di un prestito, puoi richiederlo direttamente dall’app, fino a 25.000€.

Insomma, HYPE è il conto che ti offre tutto quello che ti serve per gestire al meglio il tuo denaro, senza costi nascosti e con la massima sicurezza. Ti registri online in pochi minuti, senza documenti cartacei, e scegli tra tre tipologie di conto: Start (gratuito), Next (1€ al mese) o Premium (4,90€ al mese), a seconda delle tue esigenze.

Non perdere tempo, scopri subito HYPE e apri il tuo conto con la carta Mastercard gratuita. Ti basta scaricare l’app dal tuo store preferito e seguire le istruzioni. Inizia ora a vivere la tua vita finanziaria in modo semplice e smart.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.