Apri conto HYPE Premium e ricevi fino a 25€ di bonus

Conto bancario tradizionale e conto moderno online? Dipende a chi ti vuoi affidare. HYPE, ad esempio, oltre a essere un conto bancario, offre anche alcuni interessanti servizi esclusivi.

Se apri il conto e inserisci il codice CIAOHYPER, riceverai un bonus di 25€ direttamente sul conto. Quindi, se vuoi una soluzione nuova per gestire il tuo denaro, questa è un’opportunità da non perdere.

HYPE Premium: pagamenti ovunque e plafond illimitato

Con HYPE Premium, puoi pagare e prelevare gratuitamente in tutto il mondo tramite la carta di debito World Elite MasterCard, che talaltro è compatibile con wallet digitali come Google Pay e Apple Pay. Inoltre, non hai neanche la preoccupazione relativi al limite di plafond, perché non esiste.

HYPE Premium offre anche altri vantaggi, come i bonifici istantanei senza limiti, il pagamento dei bollettini, le ricariche telefoniche e la possibilità di partecipare al programma di cashback con sconti sugli acquisti.

Inoltre, per qualsiasi problemi, hai a disposizione l'assistenza prioritaria su WhatsApp sette giorni su sette, ma anche Il pacchetto assicurativo per viaggi, acquisti e furti durante i prelievi ATM.

Sono più di 1100 i salotti VIP negli aeroporti di tutto il mondo a cui potrai accedere attraverso la Lounge Key, viaggiando in questo modo con maggiore comfort. Inoltre, le spese mediche all'estero sono coperte dall’assicurazione sanitaria.

Vuoi richiedere HYPE Premium? Semplice: entra nella pagina dedicata cliccando sul bottone qui sotto e segui la procedura guidata:

In pochi minuti, potrai a tutti i servizi a tua disposizione. Per quanto riguarda la carta fisica, ti verrà spedita direttamente a casa tua. Ricordati di inserire il codice promo CIAOHYPER per ottenere il bonus fino a 25 euro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi