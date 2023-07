Apri Conto HYPE Next e ricevi 80 euro accreditando lo stipendio

Se stai cercando un conto e una carta che ti offrano tanti vantaggi a un costo contenuto, ti consigliamo di scoprire HYPE Next, il conto con carta di debito Mastercard che ti permette di gestire al meglio il tuo denaro e di risparmiare sulle commissioni.

Cos’è HYPE Next e come funziona

HYPE Next è un conto elettronico dotato di IBAN con abbinata una elegante carta di debito Mastercard contactless, compatibile con Apple Pay e Google Pay. Con HYPE Next puoi:

Effettuare tutte le principali operazioni bancarie , come pagamenti presso negozi fisici ed e-commerce, prelievi agli sportelli ATM, bonifici in entrata e in uscita, ricariche telefoniche e bollettini postali.

, come pagamenti presso negozi fisici ed e-commerce, prelievi agli sportelli ATM, bonifici in entrata e in uscita, ricariche telefoniche e bollettini postali. Creare e gestire casseforti di risparmio per raggiungere i tuoi obiettivi, sia programmati che improvvisi. Con HYPE Next hai a disposizione 20 casseforti di risparmio.

per raggiungere i tuoi obiettivi, sia programmati che improvvisi. Con HYPE Next hai a disposizione 20 casseforti di risparmio. Consultare saldi e movimenti dei tuoi conti online da un’unica app , grazie alla funzionalità Radar che ti permette di collegare le altre banche a HYPE.

, grazie alla funzionalità Radar che ti permette di collegare le altre banche a HYPE. Approfittare delle assicurazioni incluse nel conto Next che ti mettono al sicuro dagli imprevisti, come il miglior prezzo garantito sugli acquisti, la protezione da furto o danno su shopping e prelievi ATM, la riparazione di elettrodomestici e l’assistenza medica.

HYPE Next ha un canone mensile di soli 2,90 euro, che include tutti i servizi sopra elencati.

Perché scegliere HYPE Next

Ci sono molti motivi per scegliere HYPE Next come tuo conto e carta. Ecco alcuni dei principali:

Convenienza : con HYPE Next puoi gestire il tuo denaro in modo semplice e trasparente, senza costi nascosti o sorprese. Puoi anche ricevere l’accredito dello stipendio direttamente sul tuo conto HYPE, condividendo l’IBAN con il tuo datore di lavoro.

: con HYPE Next puoi gestire il tuo denaro in modo semplice e trasparente, senza costi nascosti o sorprese. Puoi anche ricevere direttamente sul tuo conto HYPE, condividendo l’IBAN con il tuo datore di lavoro. Flessibilità : con HYPE Next puoi pagare come vuoi, sia con la carta fisica che con lo smartphone. Puoi anche incassare a distanza con il link di pagamento o creare il tuo sito per vendere online con Vetrina Digitale, il servizio gratuito per i primi 6 mesi offerto da HYPE.

: con HYPE Next puoi pagare come vuoi, sia con la carta fisica che con lo smartphone. Puoi anche incassare a distanza con il link di pagamento o creare il tuo sito per vendere online con Vetrina Digitale, il servizio gratuito per i primi 6 mesi offerto da HYPE. Sicurezza : HYPE Next protegge i tuoi dati e i tuoi pagamenti con una crittografia di livello militare e una certificazione PCI-DSS. Inoltre, ti offre le assicurazioni incluse nel conto Next che ti coprono da diversi rischi legati agli acquisti, ai prelievi, alle riparazioni e alla salute.

: HYPE Next protegge i tuoi dati e i tuoi pagamenti con una crittografia di livello militare e una certificazione PCI-DSS. Inoltre, ti offre le assicurazioni incluse nel conto Next che ti coprono da diversi rischi legati agli acquisti, ai prelievi, alle riparazioni e alla salute. Supporto: HYPE Next ti offre un supporto clienti attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Puoi contattare il team di assistenza tramite telefono, email o chat dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00. Puoi anche consultare le risorse online disponibili sul sito web di HYPE, come le guide pratiche, le domande frequenti e il blog.

Come aprire HYPE Next e ricevere 80 euro

Se vuoi aprire HYPE Next e ricevere 80 euro accreditando lo stipendio, puoi approfittare della nuova offerta che ti propone HYPE. Ecco come fare:

Registrati a HYPE Next inserendo il codice promo HYPE80 sul sito web o sull’app di HYPE .

. Accrediti il tuo stipendio sul conto HYPE Next entro 60 giorni dalla registrazione, condividendo l’IBAN con il tuo datore di lavoro.

sul conto HYPE Next entro 60 giorni dalla registrazione, condividendo l’IBAN con il tuo datore di lavoro. Spendi almeno 80 euro con il tuo nuovo conto entro 60 giorni dalla registrazione, sia con la carta fisica che con lo smartphone.

Se rispetti queste condizioni, riceverai un bonus di 80 euro sotto forma di rimborso sul tuo conto HYPE Next entro 30 giorni dalla verifica dei requisiti.

Non perdere questa occasione: apri HYPE Next e ricevi 80 euro accreditando lo stipendio. Ti basteranno pochi minuti per aprire il tuo conto e la tua carta e iniziare a godere di tutti i vantaggi che ti offre HYPE Next.

