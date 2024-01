Apri conto Fineco e goditi 12 mesi senza canone

Fineco Bank offre un conto online a canone zero per ben 12 mesi. Questo è soltanto uno dei tanti vantaggi di questo conto, poiché ci sono diversi servizi innovativi.

Tra le caratteristiche più interessanti, il prelievo smart agli ATM di UniCredit. Di cosa si tratta? Praticamente, puoi prelevare senza la carta fisica.

Come aprire il tuo conto Fineco? La procedura è rapida e semplice, e la terminerai in soltanto 5 minuti. Devi soltanto accedere alla pagina ufficiale di Fineco tramite il bottone sottostante.

Tutti i vantaggi offerti dal conto Fineco

Il conto di Fineco va oltre la tradizionalità bancaria. Si tratta di una vera e propria ma esperienza innovativa con servizi smart e avanzati. Potrai gestirlo con estrema facilità online, senza quindi recarti nella sede fisica della banca.

Ciò si deve al fatto che l’istituto bancario investe da sempre nelle soluzioni tecnologiche. Quindi, se apri questo conto Fineco, potrai prelevare senza carta, pagare tramite QR Code, scambiare denaro con i tuoi contatti in tempo reale e senza commissioni, inviare e ricevere denaro immediatamente e pagare tramite l'app.

Conto Fineco è il modo migliore per gestire il denaro in modo intelligente. Se a ciò aggiungi che per 12 mesi non pagherai il canone, optare per questa soluzione bancaria è la cosa più furba che puoi fare. Non perdere questa occasione: clicca qui sotto e apri subito il tuo conto!

