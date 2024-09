Apri Conto Corrente Arancio Più: la carta di credito a canone zero è inclusa

Conto Corrente Arancio Più di ING è senza dubbio uno dei conti online più vantaggiosi del momento. I vantaggi sono tanti, tra cui la possibilità di ottenere la carta di credito a canone zero.

Inoltre, i prelievi sono gratuiti sia in Italia che nei Paesi dell'UE, così come i bonifici SEPA fino a 50.000 euro online. Per non pagare commissioni o costi, devi soltanto accreditare lo stipendio o depositare almeno 1.000 euro al mese.

Carta di credito a canone zero Mastercard Gold

Non puoi non innamorarti della Mastercard Gold inclusa nel Conto Corrente Arancio Più. Utilizzabile in qualsiasi parte del mondo, è perfetta per ogni tipo di acquisto, sia online che nei negozi fisici. È compatibile con i wallet digitali Apple Pay e Google Pay, semplificando e velocizzando i pagamenti.

La sicurezza è al primo posto: puoi bloccare la carta con un semplice tocco sull’app e autorizzare ogni pagamento dalla stessa. Inoltre, puoi personalizzare il PIN, impostare limiti di spesa e scegliere il pagamento rateale con Pagoflex.

Oltre alla fantastica Mastercard Gold, nel conto è inclusa la carta di debito gratuita. Con questi strumenti a tua disposizione, avrai il controllo completo sul tuo denaro. Gli acquisti contactless e i prelievi gratuiti in Italia e in Europa renderanno la tua vita molto più semplice.

Conto Corrente Arancio Più è davvero un pacchetto completo che offre praticamente tutto ciò che puoi desiderare in un conto corrente. La carta di credito a canone zero ti offre la massima flessibilità e sicurezza quando effettui i tuoi acquisti. Hai ancora dubbi? Visita il sito di ING cliccando sul box in fondo alla pagina per scoprire tutti i vantaggi e aprire Conto Corrente Arancio Più immediatamente.

