Apri Conto Corrente Arancio e ricevi un buono Amazon da 120€

ING lancia una promozione da prendere al volo per chi ama fare acquisti sulla piattaforma di e-commerce più famosa al mondo: tutti i nuovi clienti che apriranno un Conto Corrente Arancio avranno la possibilità di ricevere un buono regalo Amazon da 120 euro.

Come ottenere un buono Amazon da 120 euro gratis

Accedere alla promozione è semplicissimo e basta seguire alcuni semplici passaggi:

Apri un Conto Corrente Arancio entro il 13 ottobre: puoi farlo direttamente a questo link

entro il 13 ottobre: puoi farlo direttamente a questo link Attiva il conto corrente con un bonifico di qualsiasi importo entro il 30 novembre

con un bonifico di qualsiasi importo entro il 30 novembre Accredita lo stipendio o la pensione (con causale ABI 27 o ABI 27P) entro il 31 dicembre: per te subito un buono regalo Amazon da 120 euro

Per accreditare lo stipendio o la pensione dovrai comunicare l'IBAN del tuo Conto Corrente Arancio al datore di lavoro o all'ente pensionistico.

Cos'è Conto Corrente Arancio: vantaggi e prezzi

Conto Corrente Arancio è la soluzione di digital banking sicura, 100% digitale e con carta di credito inclusa, che può vantare la certezza e la stabilità di un istituto bancario, ovvero ING. Tra i vantaggi più interessanti c'è il Modulo Zero Vincoli, gratuito ogni mese con l'accredito di stipendio, pensione o entrate dall'importo minimo di 1.000 euro. Con Modulo Zero Vincoli hai incluso, senza costi aggiuntivi, prelievi di contante in Italia e in Europa illimitati con carta di debito Mastercard, un modulo assegni e bonifici SEPA fino a 50 mila euro sia online che al telefono.

Tutti i titolari di un Conto Corrente Arancio potranno richiedere una carta di debito Mastercard senza costi e una carta di credito Mastercard Gold, anch'essa a canone zero per un anno: basta attivarla entro il 31 dicembre. Alcuni vantaggi? PIN personalizzabile, limiti di spesa e notifiche in tempo reale, contactless e compatibilità con Apple Pay e Google Pay. Al termine del periodo gratuito, il canone mensile sarà azzerato in tutti i mesi in cui spendi almeno 500 euro, oppure in caso di piano Pagoflex attivo. In alternativa, il costo è di 2 euro al mese.

Puoi gestire il tuo conto e fare operazioni direttamente dalla applicazione ufficiale ING, oppure dal sito web. A tua disposizione anche il servizio clienti telefonico, mentre puoi ottenere informazioni sui prodotti ING anche via chat e WhatsApp. Apri il tuo Conto Corrente Arancio cliccando qui: ricorda di seguire tutti i passaggi per ottenere il tuo buono sconto Amazon da 120 euro. Hai tempo fino al 13 ottobre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.