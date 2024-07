Apri Conto Corrente Arancio e hai una carta prepagata gestire le spese in modo sicuro

Conto Corrente Arancio si distingue per la sua offerta flessibile e per l'ampia gamma di servizi gratuiti, che lo rendono perfetto per gestire le finanze quotidiane in modo semplice ed efficiente.

Disponibile nelle versioni Light e Più, Conto Corrente Arancio permette di azzerare i costi offrendo accesso a numerosi servizi gratuiti, tra cui anche una carta prepagata gratuita per gestire le proprie finanze in sicurezza.

Conto Corrente Arancio Più

Conto Corrente Arancio Più è disponibile con un canone mensile azzerabile accreditando lo stipendio o la pensione, in alternativa prevede un canone di 5€ al mese. Il conto include carta di debito e una carta prepagata, prelievi di contante e bonifici SEPA, inclusi quelli istantanei, sia in Italia che in Europa. Anche i pagamenti tramite bollettini e servizi come CBILL e pagoPA non comportano alcuna commissione.

Un altro vantaggio significativo è la Carta di Credito Mastercard Gold, che viene offerta senza alcun canone annuale. Questa carta offre la sicurezza e la flessibilità necessarie per gli acquisti quotidiani, sia online che nei negozi fisici.

Buoni Regalo Amazon.it fino a 100€

Aprendo Conto Corrente Arancio Più è possibile anche ottenere fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon.it. Utilizzando il codice promozionale ING2024 entro il 9 settembre e scegliendo la Carta di Debito Mastercard, puoi iniziare a beneficiare di questa offerta. Dopo aver attivato il conto con un primo bonifico di qualsiasi importo entro il 29 novembre e aver effettuato un acquisto con la Carta di Debito Mastercard, riceverai un primo Buono Regalo Amazon.it da 50€. Spendi almeno 500€ con la carta entro la stessa data per ricevere un secondo buono regalo da 50€. Per ricevere questi premi, basta mantenere attivi il conto e la carta con un saldo di almeno 200€ fino alla ricezione del premio via email.

Conto Corrente Arancio Light

Conto Corrente Arancio Light è un'alternativa altrettanto valida per chi cerca un conto corrente con costi contenuti e la possibilità di pagare solo per i servizi effettivamente utilizzati. Questo conto offre infatti un canone mensile gratuito, ma prevede alcune commissioni per operazioni specifiche.

Con Conto Corrente Arancio Light, i prelievi con la carta di debito comportano una commissione di 0,95€, mentre i bonifici istantanei costano 2€. Tuttavia, i bonifici SEPA fino a 50.000€ sono gratuiti, così come i pagamenti tramite F24, MAV e RAV. Anche il canone della Carta di Debito Mastercard è gratuito, rendendo questo conto una soluzione flessibile e conveniente per chi ha esigenze bancarie meno frequenti.

Per conoscere l'offerta completa di Conto Corrente Arancio

