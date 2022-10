Apri Conto Corrente Arancio e hai subito 120€ di buoni Amazon

Un buono regalo Amazon da 120 euro e un Conto Corrente a zero spese? È quello che ottieni se apri, a partire da oggi, Conto Corrente Arancio di ING Direct, che ti regala subito un buono da spendere nel popolare ecommerce.

Tutto quello che devi fare è aprire Conto Corrente Arancio entro il 13 ottobre, attivarlo con un bonifico entro il 30 novembre e accreditare lo stipendio/pensione entro il 31 dicembre. Così facendo, riceverai direttamente al tuo indirizzo email un buono regalo da 120 euro da spendere come vuoi su Amazon.

Conto Corrente Arancio: il conto a zero spese che ti regala un buono Amazon

Aprendo Conto Corrente Arancio con il Modulo Zero Vincoli hai subito un conto a canone zero se ogni mese accrediti lo stipendio/pensione o entrate pari ad almeno 1000 euro. Inclusi nel servizio hai anche:

Prelievi di contante in Italia e in Europa a zero spese

Bonifici SEPA fino a 50.000 euro online e al telefono

1 modulo di assegni all'anno

Inoltre, puoi anche richiedere una Carta di Credito Mastercard Gold con canone mensile di 0€ se in tutti i mesi spendi almeno 500€ o hai un piano Pagoflex attivo. Con la carta di credito hai anche PIN personalizzabile, limiti di spesa e notifiche in tempo reale e supporto alle piattaforme Apple Pay e Google Pay per pagare in mobilità con i tuoi dispositivi.

Quindi, apri Conto Corrente Arancio entro il 13 ottobre, attivalo entro il 30 novembre e dopo aver accreditato lo stipendio/pensione entro il 31 dicembre riceverai un buono regalo Amazon.it da ben 120 euro!

