Approfitta dell'offerta di Kena: 180GB a soli 6,99€ per anticipare il Natale

Con l'arrivo delle festività natalizie, Kena Mobile presenta un'irresistibile offerta per gli utenti desiderosi di navigare senza limiti con 130GB di internet 4G, avere minuti illimitati di chiamate verso fissi e mobili e 200 SMS verso tutti i numeri mobili. Il costo? Soli 6,99 euro al mese.

Kena Mobile: vantaggi esclusivi per anticipare il Natale

Per coloro che scelgono di attivare questa eccezionale offerta, Kena Mobile riserva grandiosi vantaggi. Il primo mese è completamente gratuito, e per i successivi 12 mesi, gli utenti ricevono in regalo 50GB aggiuntivi ogni mese. Inoltre, il costo di attivazione, normalmente di 4,99 euro, viene offerto gratuitamente.

Questa offerta si rivela ideale per chi vuole navigare e guardare serie TV senza preoccuparsi dei limiti di GB.

Le chiamate sono senza scatto alla risposta, e i Giga 4G sono erogati a scatti anticipati di 1KB, garantendo una velocità in download fino a 60 Mbps e in upload fino a 30 Mbps su tutto il territorio nazionale.

Per accedere a questa promozione, gli utenti possono scegliere tra diverse modalità:

Online: facilmente attivabile cliccando sul pulsante "acquista" nella pagina web di Kena.

facilmente attivabile cliccando sul pulsante "acquista" nella pagina web di Kena. Da App Kena Mobile: disponibile sia per Android che per iPhone.

disponibile sia per Android che per iPhone. Servizio Assistenza Clienti: chiamando il numero 181.

L'offerta è aperta sia a nuovi clienti che attivano un numero Kena Mobile, sia a chi decide di mantenere il proprio numero proveniente da diversi gestori, tra cui Iliad, Poste Mobile, Tiscali, e molti altri.

Non perdere l'opportunità di anticipare il Natale con l'offerta straordinaria di Kena. Attiva subito per godere del primo mese gratuito, 50GB extra ogni mese per un anno e il costo di attivazione completamente gratuito.

