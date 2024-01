Approfitta del COUPON da 40€ e RISPARMIA sul Mini PC UXX

Il Mini PC in questione offre una soluzione compatta e leggera per le esigenze informatiche quotidiane. Con un corpo sottile di soli 4,6 pollici e un peso di soli 499 grammi, questo mini PC è incredibilmente adatto alla portabilità.

Alimentato dal processore CPU Celeron N3350, questo mini PC offre prestazioni fulminee e un'esecuzione fluida. Con 64 GB di RAM, assicura un funzionamento del sistema senza intoppi, supportato dalle potenti schede grafiche 4K UHD, ideali per attività come l'apertura di immagini, video e moduli online di grandi dimensioni.

Per quanto riguarda la connettività, il mini PC supporta Bluetooth 4.2, WiFi dual band 2.4G+5.0G e LAN 1000Mbps, garantendo un'esperienza internet veloce e affidabile. La tecnologia Bluetooth 4.2 consente la connessione di dispositivi wireless come mouse, tastiera e altoparlanti, mentre il WiFi dual band supporta il risveglio della rete, consentendo di godere rapidamente di film in 4K, streaming video e attività online.

La dissipazione del calore è gestita efficacemente grazie al coperchio di raffreddamento del disco rigido, assicurando prestazioni veloci e fluide. Il mini PC supporta l'aggiunta di un'unità SSD M.2 SATA da 512 GB e offre la possibilità di espandere la memoria con un'unità SSD da 1 TB o 2 TB. Con porte USB 3.0, porta HDMI 2.0 e porta VGA, è inoltre possibile supportare la visualizzazione a doppio schermo per lavoro, istruzione e gioco.

Oggi su Amazon, tramite l'attivazione/applicazione di un coupon è possibile risparmiare 40€ sull'acquisto del Mini PC UXX per un costo finale di 99,99€.