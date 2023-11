Approfitta del Black Friday: risparmia fino al 63% sui prodotti Kaspersky

Con l'attesissimo Black Friday alle porte, Kaspersky offre vantaggiose opportunità per garantire la sicurezza informatica a prezzi eccezionali.

Una delle offerte più allettanti è la suite Premium Total Security, che include un anno di Safe Kids, con uno sconto straordinario del 63% rispetto al prezzo di listino.

Proteggi i tuoi dispositivi grazie agli sconti del Black Friday di Kaspersky

Questa soluzione completa offre una difesa avanzata contro i virus e il monitoraggio in tempo reale delle fughe di dati, accompagnato da una VPN ad utilizzo illimitato, un password manager multipiattaforma e un archivio per i documenti.

Un supporto tecnico di alto livello fornito da esperti è disponibile per risolvere qualsiasi problema. La compatibilità è garantita su Windows, macOS, Android e iOS, assicurando una protezione completa su tutte le piattaforme.

In aggiunta, Safe Kids si presenta come uno strumento indispensabile per la sicurezza dei più giovani. Altre funzionalità di spicco sono il monitoraggio GPS con alert tempestivi se ti allontani dalle zone prestabilite, il controllo della cronologia di ricerca su YouTube con blocco automatico dei contenuti inappropriati, i filtri per la navigazione web e la gestione del tempo trascorso davanti allo schermo.

Ma le offerte di Kaspersky non si fermano qui. Durante il Black Friday, è possibile accedere anche alla suite Plus Internet Security, con uno sconto del 63%.

Questa suite offre antivirus, protezione dei pagamenti online, ottimizzazione delle prestazioni, VPN illimitata e controllo delle fughe di dati.

In alternativa, il software Standard Antivirus è disponibile con uno sconto del 59%, garantendo una difesa robusta contro virus, protezione dei pagamenti online e ottimizzazione delle prestazioni.

Va sottolineato che queste offerte sono temporanee e saranno accessibili solo per pochi giorni. Quindi, per chiunque sia interessato, è consigliabile cogliere al volo queste occasioni e garantirsi la massima sicurezza informatica a prezzi imbattibili.

