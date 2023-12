Approfitta dei saldi natalizi di IObit: sconti fino al 91%

Se stai cercando un modo per ottimizzare e proteggere il tuo PC, IObit ha la soluzione perfetta per te con i suoi saldi di Natale.

Grazie a un'offerta irresistibile, l’azienda offre uno sconto del 91% sull'intero pacchetto dei suoi programmi, una sorta di "Pacchetto di Natale".

Questa eccezionale occasione fa scendere il prezzo da 344,71€ a soli 29,99€. Una promo natalizia da non perdere per chi desidera migliorare le prestazioni del proprio computer a un costo incredibilmente conveniente.

Pacchetto di Natale di IObit: 7 programmi premium in uno

Il "Pacchetto di Natale" di IObit include ben 7 programmi premium in versione PRO, ciascuno con una licenza valida per 1 anno e la possibilità di essere installato su un massimo di 3 PC (eccezione fatta per Protected Folder).

Tra i programmi inclusi, spicca Advanced SystemCare 17 PRO, noto per ripristinare le performance dei PC al livello originale, accelerandone il funzionamento.

Ecco l’elenco dei programmi e dei relativi sconti:

Advanced SystemCare 17 PRO (1 anno / 3 PC) a 8€ anziché di 49,99€

anziché di 49,99€ Driver Booster 11 PRO (1 anno / 3 PC) a 9,99€ anziché di 74,85€

anziché di 74,85€ IObit Uninstaller 13 PRO (1 anno / 3 PC) a 6€ anziché di 39,99€

anziché di 39,99€ IObit Malware Fighter 11 PRO (1 anno / 3 PC) a 6€ anziché di 59,99€

anziché di 59,99€ IObit Software Updater 6 PRO (1 anno / 3 PC) gratis anziché di 39,99€

anziché di 39,99€ Smart Defrag 9 PRO (1 anno / 3 PC) gratis anziché di 39,99€

anziché di 39,99€ Protected Folder (1 anno / 1 PC) gratis anziché di 39,95€

Con oltre 250 milioni di download in tutto il mondo e più di 100 premi vinti, IObit è una figura di spicco nel settore dei software per la sicurezza e l'ottimizzazione del PC.

Questa promozione è accessibile tramite il banner Christmas Sale sulla pagina dedicata, un'opportunità imperdibile per chi cerca soluzioni affidabili a prezzi convenienti.

