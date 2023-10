Approfitta dei MIGLIORI SCONTI sui notebook alla Festa delle Offerte Prime

Siamo in piena Festa delle Offerte Prime ed è il momento di presentare quelli che sono i migliori sconti sui notebook in offerta. Abbiamo selezionato 5 dispositivi di 5 brand diversi, in modo tale da riuscire a rappresentare al meglio il pacchetto di offerte disponibili, evidenziando il meglio di ciascuna azienda al miglior prezzo possibile.

Piovono notebook con le offerte di Amazon

Le 5 aziende selezionate sono: Acer, Asus, MSI, HP e Lenovo, 5 colossi del mercato della tecnologia e dell'informatica, capaci di offrire realmente il meglio per ogni esigenza. Partiamo subito con la lista:

HP - Gaming Victus 15 : notebook HP con Windows 11 Home ottimizzato per Giochi, Clients, Tools, piattaforme di Streaming, Video Editing, Computer Grafica e per le Suites Microsoft. Intel Core i5 12450H e SSD da 512GB. Sconto del 34% e prezzo finale 729,00€

ASUS Laptop X515 F515EA: display NanoEdge che vanta ampi angoli di visione di 178° e un rivestimento opaco antiriflesso per un'esperienza davvero coinvolgente. All'interno, è alimentato da un processore fino a Intel Core i7 con 16 GB. Sconto del 28% e prezzo finale di 679,00€.

Acer Aspire 5 A515: display 15.6" Full HD LED LCD regala immagini brillanti, mentre il design a bordi sottili offre un ampio spazio di visualizzazione. Progettato per offrire un'elevata mobilità grazie alla batteria a lunga durata con autonomia fino a 8 ore. Sconto del 28% e prezzo finale di 579,00€.

MSI Modern 15: sottile ed elegante con processore Intel Core i5-1235U di 12a generazione e la grafica Intel Iris Xe, offre prestazioni più elevate in multi-tasking e intrattenimento. Sconto del 33% e prezzo finale di 548,00€.

Lenovo IdeaPad 3: Display 15.6" Full HD con risoluzione 1920x1080 e pannello IPS, RAM da 8GB, processore Intel Core i3-1115G4, prestazioni ottime su un notebook sottile e leggero. Sistema operativo Windows 11.

Lenovo IdeaPad 3 Notebook, 1.6 Kg, Display FHD da 15.6 pollici - (Processore Intel Core i3-1115G4, Scheda Grafica Integrata, RAM 8 GB, 256 GB SSHD, WiFi 6, Windows 11) - Abyss Blue 568.49 € 568.49€ 0% Vedi l'offerta

Questa era una selezione delle migliori 5 offerte sui notebook disponibili per la Festa delle Offerte Prime, cinque prodotti di cinque aziende diverse, tutte al top!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.