Approfitta degli sconti natalizi: risparmia il 91% sul pacchetto completo di IObit

Sta arrivando la fine dell’anno e IObit continua a proporre i suoi saldi di Natale, offrendo un risparmio straordinario del 91% sul pacchetto completo dei suoi migliori programmi.

Questa eccezionale offerta include licenze annuali per programmi di punta come Advanced SystemCare PRO, Malware Fighter 11 PRO, Uninstaller 13 PRO, Driver Booster 11 PRO, Smart Defrag 9 PRO e Protected Folder, il tutto al prezzo incredibilmente conveniente di 29,99€ per 12 mesi.

Il pacchetto natalizio di IObit: un'offerta Imperdibile

IObit, leader nell'ottimizzazione informatica, presenta un pacchetto natalizio che racchiude i migliori software per ottimizzare e proteggere il tuo PC.

Tra i protagonisti spicca Advanced SystemCare PRO, che nella sua nuova versione introduce una modalità AI completamente rivisitata per ottimizzare il PC al massimo delle prestazioni.

Il pacchetto natalizio include, oltre a Advanced SystemCare PRO, altri software di alto livello come IObit Malware Fighter 11 PRO e l'utilissimo IObit Uninstaller 13 PRO, che consente di disinstallare completamente software e plugin da qualsiasi PC.

Grazie alla speciale offerta dei saldi di Natale, è possibile ottenere un risparmio eccezionale di oltre 300€, pagando solamente 29,99€ invece di 344,71€.

Questo pacchetto completo soddisfa le esigenze di ottimizzazione, sicurezza e manutenzione del tuo PC, garantendo un servizio all'avanguardia.

E se per qualche motivo non dovessi essere completamente soddisfatto del servizio offerto, non preoccuparti. Hai a disposizione ben 60 giorni per richiedere il rimborso completo, dimostrando l'impegno di IObit nella soddisfazione dei suoi utenti.

Collegati subito a questa pagina e premi sul banner Christmas Sale per accedere a questo eccezionale sconto del 91%.

Non lasciarti scappare l'opportunità di ottimizzare il tuo PC con i migliori programmi di IObit a un prezzo straordinariamente conveniente!

