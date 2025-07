AppleCare One: nuova protezione per i dispositivi Apple, cosa cambia

Flessibilità, semplicità di gestione e una copertura senza precedenti: con il debutto di AppleCare One, Apple ridefinisce il concetto di garanzia estesa per i propri dispositivi. Il nuovo servizio, attualmente lanciato negli Stati Uniti e atteso a breve anche in Italia, rappresenta una svolta per tutti coloro che desiderano una soluzione unica e integrata per la tutela dei prodotti della Mela.

Il cuore dell’innovazione di AppleCare One risiede nella possibilità di includere fino a tre dispositivi – tra cui iPhone, iPad, Mac e Apple Watch – all’interno di un unico abbonamento mensile dal costo di 19,99 dollari. Per chi possiede un ecosistema ancora più ampio, la flessibilità non manca: ogni dispositivo aggiuntivo può essere incluso con una spesa supplementare di 5,99 dollari al mese, consentendo così di modellare la propria copertura in base alle esigenze personali o professionali.

Cosa distingue AppleCare One dalle altre formule di protezione?

Ciò che distingue AppleCare One dalle precedenti formule di protezione, come AppleCare Plus, è l’eccezionale estensione della finestra di attivazione. Mentre in passato gli utenti avevano a disposizione solo 60 giorni dall’acquisto per sottoscrivere la garanzia, ora il periodo sale a ben quattro anni.

Un vantaggio notevole, soprattutto per chi tende a mantenere i propri dispositivi Apple per periodi prolungati, e desidera attivare la protezione anche su prodotti acquistati da tempo. L’unico requisito richiesto è che il dispositivo sia in buone condizioni, verificabili tramite un controllo remoto da parte di Apple.

Copertura per danni accidentali, furto e smarrimento

La nuova formula di protezione non si limita a coprire eventuali guasti hardware: tra i punti di forza del servizio troviamo la copertura per danni accidentali, la sostituzione gratuita della batteria quando necessario e un’assistenza prioritaria, per risolvere rapidamente ogni problematica.

Ma la vera novità riguarda la tutela contro furto e smarrimento: questa estensione, prima riservata esclusivamente agli iPhone, viene ora allargata anche a iPad e Apple Watch, offrendo così una sicurezza ancora più ampia per chi si affida all’ecosistema Apple nella vita quotidiana.

Integrazione con i sistemi operativi

Un altro aspetto che testimonia l’attenzione di Apple verso l’esperienza utente è l’integrazione della gestione di AppleCare One direttamente nelle impostazioni di iOS, macOS e iPadOS.

Gli utenti possono monitorare la propria copertura in tempo reale, visualizzare i dispositivi inclusi nell’abbonamento e ricevere notifiche su eventuali scadenze o aggiornamenti. Questo approccio semplifica notevolmente il controllo della garanzia estesa, rendendo tutto più trasparente e immediato.

Alcune limitazioni

Tuttavia, non mancano alcune limitazioni da considerare. Tutti i dispositivi protetti da AppleCare One devono essere associati allo stesso Apple ID, il che esclude la possibilità di sfruttare la Condivisione Famiglia di iCloud per estendere la copertura a prodotti utilizzati da diversi membri della famiglia. Questa scelta potrebbe rappresentare uno svantaggio per quei nuclei familiari che condividono dispositivi ma mantengono profili Apple separati.