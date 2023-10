Desideri uno smartwatch? Abbiamo riservato per me il meglio che c'è adesso anche ad un prezzo scontato. Su Amazon puoi acquistare adesso Apple Watch Ultra ad un prezzo inferiore rispetto a quello che trovi adesso in negozio. Non solo puoi anche dilazionare il pagamento in piccole rate mensili!

Fai in fretta perché la promo sta per terminare.

Apple Watch Ultra è assolutamente fantastico!

Vediamo ora le caratteristiche di uno smartwatch che è una vera e propria meraviglia.

Questo smartwatch Apple è dotato di funzioni specialistiche, sensori evoluti e tre nuovi cinturini realizzati appositamente per l’esplorazione, l’avventura e gli sport di resistenza.

Cassa da 49 mm in titanio aerospaziale : un perfetto equilibrio tra peso, robustezza e resistenza alla corrosione.

Il display più ampio e luminoso mai visto su un Apple Watch, più facile da leggere in ogni condizione.

Fino a 36 ore di batteria in utilizzo normale e ancora più autonomia con le impostazioni di risparmio energetico.

Il GPS di precisione a doppia frequenza individua la posizione esatta per calcolare distanza, ritmo e percorso.

Resistente all’acqua fino a 100 metri .

Temperature operative più alte e più basse per sopportare condizioni ambientali estreme quando è indossato.

Tasto Azione personalizzabile per segnare un waypoint nell’app Bussola, attivare la funzione “Torna sui tuoi passi”, registrare i parziali di un allenamento, accendere la torcia e altro.

Funzioni innovative per la sicurezza, come la sirena, “Torna sui tuoi passi”, Rilevamento cadute, SOS emergenze e Rilevamento incidenti.

App Allenamento migliorata con nuovi parametri e visualizzazioni e modi evoluti di fare sport. Apple Watch Ultra SCONTATO su Amazon Prendilo adesso su Amazon!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.