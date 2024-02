Apple Watch Ultra 2: il PIU' AMATO dagli sportivi in PROMOZIONE ESCLUSIVA

Se sei appassionato di sport, non farti scappare quasto compagno di allenamento speciale e multifunzionale! Parliamo dell'Apple Watch Ultra 2, oggi disponibile su Amazon a soli 869 euro con uno sconto conveniente del 4%.

La spedizione è gatuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un'offerta del genere non capita tutti i giorni, coglila al volo!

Apple Watch Ultra 2: tutte le specifiche tecniche e le funzionalità

L'Apple Watch Ultra 2 è il compagno di allenamento perfetto sopratutto per chi ama praticare attività all'aria aperta.

Robusto e versatile, è progettato per chi ama l’endurance, l’avventura outdoor e gli sport subacquei, e ha tre cinturini speciali, appositamente studiati per ognuna di queste attività. È dotato di un display incredibilmente luminoso e offre un nuovo, magico modo di interagire facilmente senza nemmeno toccarlo. In più hai fino a 36 ore di autonomia, o fino a 72 ore in modalità Risparmio energetico.

La cassa da 49 mm in titanio è a prova di corrosione, mentre il Grande Digital Crown e il tasto Azione personalizzabile permette di avere subito sottomano diverse funzioni. Dispone di una resistenza all’acqua fino a 100 metri, mentre il display Retina always-on più brillante in assoluto si fa vedere bene anche in pieno sole.

La connettività cellulare è di serie: chiama e messaggia chi vuoi senza il tuo iPhone, ascolta musica e podcast in streaming e trova la strada con la funzionalità Mappe in un attimo.

Gli sportivi lo ameranno grazie ai parametri evoluti nell’app Allenamento, come zone di frequenza cardiaca e workout su misura, e nuove viste per gli allenamenti in bici. Inoltre, il GPS di precisione a doppia frequenza individua la posizione con estrema precisione per calcolare distanza, ritmo e percorso.

Oggi l'Apple Watch Ultra 2 è disponibile su Amazon a soli 869 euro con uno sconto conveniente del 4%. L'offerta è imperdibile, non fartela scappare!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.