Apple Watch Series 9 torna al minimo storico su Amazon (399€)

La settimana del Black Friday è finita, ma non per Apple Watch Series 9, che oggi torna al minimo storico su Amazon: 399€ il prezzo, per effetto del 13% di sconto (60€ in meno rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico pari a 459€). Ecco il link all'offerta.

Apple Watch Series 9 è il miglior Apple Watch di sempre della casa di Cupertino. In poche parole, il miglior smartwatch sul mercato per condurre una vita più sana.

Apple Watch Series 9 al minimo storico su Amazon

L'indossabile Apple Watch 9 presenta un display ancora più luminoso (2.000 nits) rispetto alle precedenti generazioni, grazie all'introduzione del nuovo chip S9 che va a migliorare ulteriormente anche il modo di interagire con lo smartwatch. Con l'ultimo modello, inoltre, Apple ha scelto di ridisegnare le sue app, offrendo più informazioni a prima vista.

Migliorano anche le funzioni per la salute, la sicurezza e l'attività fisica. Tra queste si annoverano il livello di ossigeno nel sangue, l'elettrocardiogramma, la ricezione di notifiche in caso di ritmo cardiaco irregolare, il monitoraggio completo del sonno e del proprio stato d'animo.

Il nuovo modello presentato quest'anno da Apple è l'acquisto ideale per chi vuole provare l'esperienza Apple Watch o per tutti coloro che desiderano eseguire un upgrade rispetto al loro modello, in particolare se precedente alla serie 6 o 7.

Puoi completare l'acquisto dell'Apple Watch Series 9 in offerta a 399€ su Amazon a questo link: l'articolo è venduto e spedito da Amazon, con la possibilità di effettuare il reso fino al 31 gennaio 2024.

