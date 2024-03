Apple Watch Series 9: il TOP degli smartwatch in SVENDITA su Amazon

Amazon ha appena lanciato un'offerta speciale sullo smartwatch top di gamma, ideale per chi ama praticare sport e attività fisiche all'aria aperta! Parliamo dell'Apple Watch Series 9, oggi disponibile a soli 419 euro con uno sconto del 14%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Apple Watch Series 9: specifiche tecniche e funzionalità

L'Apple Watch Series 9 è il compagno essenziale per una vita più sana.

Grazie al nuovo chip S9 hai un display superluminoso e un nuovo, magico modo di interagire senza nemmeno toccarlo. In più le funzioni evolute per la salute, la sicurezza e l’attività fisica ti offrono dati utili e ti aiutano quando serve. E le app ridisegnate di watchOS ti danno più informazioni a colpo d’occhio.

Nello specifico puoi tenere d’occhio il livello di ossigeno nel sangue, fare un ECG ogni volta che vuoi, ricevere notifiche in caso di ritmo cardiaco irregolare, guardare quanto durano le tue fasi di sonno leggero, REM e profondo con la funzione “Fasi del sonno”, scoprire dati utili sul tuo benessere generale con il sensore di temperatura e il monitoraggio del ciclo.

L’app Allenamento ti segue in tantissimi sport, con parametri evoluti che ti danno più informazioni sulle tue performance. Inoltre, le funzioni “Rilevamento incidenti” e “Rilevamento cadute” sono in grado di chiamare i soccorsi in caso di grave incidente d’auto o se fai una brutta caduta. E con SOS emergenze ti basta premere un pulsante per far partire una chiamata d’emergenza.

