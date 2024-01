Apple Watch Series 9 da 45mm su Amazon a 85€ al mese senza interessi

Se vuoi avere al polso il migliore wearable in commercio oggi puoi fare un colpaccio e risparmiare tantissimo. Dunque non perdere tempo perché le unità disponibili sono poche. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Apple Watch Series 9 a soli 429 euro, invece che 489 euro.

Come puoi vedere ora siamo di fronte a uno sconto del 12% che per questo dispositivo è tantissimo, per la precisione è il minimo storico e risparmi 60 euro sul totale. Ma la promozione non è finita qui. Infatti se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 85,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Apple Watch Series 9 a un prezzaccio senza precedenti

Inutile dire che questo è il migliore smartwatch che puoi acquistare e che a questa cifra non c'è nemmeno da discuterne. Grazie al potentissimo chip S9 potrai interagire con Apple Watch senza nemmeno toccare il display. È dotato di tantissime funzioni per la salute, lo sport, le chiamate e tanto altro.

In questa versione con cassa in alluminio da 45 mm e cinturino in silicone ha un display retina always-on resistente agli urti e all'acqua fino a 50 metri. Il GPS integrato è super preciso e ha una batteria che può durare fino a 18 ore di normale utilizzo e ben 36 ore con il risparmio energetico.

Fatti il regalo più bello e risparmia con questa promozione. Non perdere tempo perché ce n'è poco. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Apple Watch Series 9 a soli 429 euro, invece che 489 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.