Apple Watch Series 8 al PREZZO più BASSO di sempre (-110€)

Approfitta di questa straordinaria offerta che trovi in esclusiva su Amazon per avere uno dei migliori smartwatch sul mercato a un prezzo decisamente vantaggioso. Non perdere tempo perché l'offerta potrebbe scadere da un momento all'altro. Fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello Apple Watch Series 8 a soli 439 euro, invece che 549 euro.

Oggi dunque grazie a questo sconto del 20% puoi risparmiare ben 110 euro sul totale, un prezzo che raggiunge il minimo storico. Avrai al polso un personal trainer che tiene traccia del tuo corpo in modo preciso. Puoi ricevere notifiche e rispondere alle chiamate senza mai usare l'iPhone. Insomma un vero portento a un prezzo senza precedenti.

Apple Watch Series 8: senza rivali e il prezzo è shock

Con pochi giri di parole possiamo assolutamente affermare con certezza che questo è il migliore smartwatch che si possa desiderare. Questa è la versione da 45 mm con GPS integrato per tenere traccia dei tuoi spostamenti in modo preciso. Ha un luminoso e sensibile display retina con la possibilità di impostare, oltre al codice di sblocco, il Touch ID o il Face ID.

Avrai la possibilità di usare tutte le applicazioni di Apple direttamente dal display. Puoi effettuare rispondere alle chiamate direttamente dal polso. Puoi pagare appoggiando Watch Series 8 sul dispositivo contactless. È resistente all'acqua fino a 50 metri e alla polvere con certificazione di grado IP6X. E ha un'autonomia enorme in grado di durare fino a 36 ore attivando la modalità di risparmio energetico.

Questa non è un'offerta che si vede tutti i giorni e dato che le unità disponibili a questo prezzo non sono tante devi essere veloce. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Apple Watch Series 8 a soli 439 euro, invece che 549 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.