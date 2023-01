Apple Watch Series 6: con questo sconto su Amazon è da prendere subito

L'Apple Watch Series 6 consente di tenere sotto controllo la propria forma fisica in modo ancora più dettagliato. La novità della Series 6 è la pulsossimetria, che permette di determinare la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) in soli 15 secondi e il VO2 Max (massimo consumo di ossigeno) in pochi clic. Acquistalo ora su Amazon a soli 449,00€ invece di 509,00€

Grazie a questi sensori è possibile individuare precocemente eventuali patologie respiratorie. Sia l'HRM ottico che le capacità di registrazione dell'ECG si completano a vicenda (elettrocardiogramma). Il rilevamento di quando ci si lava le mani potrebbe indurre la Serie 6 a mostrare un timer animato con un conto alla rovescia di 20 secondi, incoraggiando l'utente a mantenere una routine più regolare.

L'Apple Watch dispone di una serie di funzioni che potrebbero aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi di fitness, un elemento importante per mantenere la vostra salute. I tre anelli di Activity Rings rappresentano diverse attività: camminare, allenarsi e stare in piedi. Continuate a muovervi per tutto il giorno, in modo da poter chiudere gli anelli con un nuovo record personale. L'orologio è in grado di registrare e monitorare i dati di un'ampia gamma di esercizi, tra cui corsa, nuoto, yoga, ciclismo e altro ancora. La Series 6 può essere utilizzata come navigatore GPS sia all'interno che all'esterno e visualizza i dati altimetrici in tempo reale.

L'Apple Watch ha un quadrante curvo con un display LTPO OLED Retina che può essere utilizzato per monitorare, configurare e tracciare una serie di indicatori di fitness e salute. In soli 30 secondi, l'Apple Watch può creare una forma d'onda ECG combinando gli elettrodi nella corona digitale con un cristallo posteriore. Se l'orologio rileva una frequenza cardiaca bassa o alta o un ritmo irregolare, l'utente viene avvisato. Questa misurazione può essere utile per diagnosticare alcuni problemi di salute. Approfitta ora dello sconto del 12% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione del prodotto è gratuita.

