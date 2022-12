Apple Watch Serie 6 è ad un prezzo incredibile su Amazon

L'Apple Watch Serie 6 consente di monitorare molti aspetti della propria salute. Watch Serie 6 incorpora la pulsossimetria, che può testare i livelli di ossigeno (SpO2) nel sangue in soli 15 secondi. Può anche visualizzare il punteggio VO2 Max, che misura la quantità massima di ossigeno che il corpo può consumare. Queste indicazioni possono fungere da segnali di allarme precoce per potenziali malattie respiratorie. A queste funzioni si aggiungono un cardiofrequenzimetro ottico e la possibilità di registrare il proprio ECG (elettrocardiogramma). Acquistalo ora su Amazon a soli 549,00€ invece di 789,00€.

L'Apple Watch Serie 6 può anche identificare e supportare i comportamenti salutari, come il lavaggio delle mani, che mostra un conto alla rovescia animato di 20 secondi mentre ci si pulisce le mani. L'Apple Watch dispone di diverse funzioni che possono aiutare a raggiungere i propri obiettivi di fitness ed è una componente importante per mantenere uno stile di vita sano.

L'app Anelli ha tre diversi anelli, ognuno dei quali corrisponde a una diversa attività: muoversi, fare esercizio e stare in piedi. Mantenete attiva la vostra attività nel corso della giornata per raggiungere nuovi record personali. È possibile scegliere tra una serie di esercizi diversi, come la corsa, il nuoto, lo yoga, il ciclismo e altri ancora; l'orologio registrerà e monitorerà il vostro percorso per ciascuna di queste attività. Apple Watch Serie 6 è in grado di guidare l'utente tramite il GPS ovunque si trovi, anche all'interno degli edifici, e può fornire aggiornamenti continui sull'altitudine della zona in cui si trova.

Sul quadrante curvo dell'Apple Watch, che contiene un display LTPO OLED Retina sempre acceso, gli utenti possono scegliere tra un'ampia selezione di musica, podcast e audiolibri da ascoltare durante l'attività fisica. L'Apple Watch Series 6 è stato progettato per mantenere la connessione con il mondo esterno durante la giornata. Abbinato al vostro iPhone, potrete effettuare chiamate e inviare messaggi direttamente dal vostro polso.

