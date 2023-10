Stai pensando di acquistare uno smartwatch? Saprai benissimo che c'è solo un marchio in grado di offrirti tutto quello di cui hai bisogno. Abbiamo in serbo per te un'occasione da non perdere assolutamente: su Amazon Apple Watch SE con cassa in alluminio color galassia è scontatissimo e il suo prezzo è davvero conveniente. Scopriamolo insieme!

L'attuale costo di mercato per questo dispositivo è di 319 euro ma tu ora, grazie allo sconto esclusivo Amazon, lo paghi solamente 259 euro, risparmiando in questo modo ben 60 euro! Non solo puoi anche decidere di dilazionare la spesa e pagarlo così in piccole e comode rate mensili a tasso zero. Così inizi da subito ad usare il tuo nuovo smartwatch ma lo paghi con tutta calma!

Apple Watch SE: monitora la tua salute e ti segue in tutte le tue attività

Apple da sempre progetta e crea dispositivi unici pensati per soddisfare le esigenze delle persone. Questo smartwatch è tutto questo e ad un prezzo così conveniente non puoi proprio lasciartelo sfuggire perciò mettilo nel tuo carrello e con calma leggiti tutto quello che Amazon spedirà direttamente a casa tua!

Rispondi a chiamate e messaggi direttamente dall’orologio .

Questa versione è fino al 20% più veloce rispetto al precedente Apple Watch SE.

Funzioni avanzate per la sicurezza, come “Rilevamento cadute”, SOS emergenze2 e “Rilevamento incidenti”.

Con Apple Watch puoi calcolare quanto ti muovi ogni giorno e controllare i tuoi progressi nell’app Fitness su iPhone.

App Allenamento migliorata con modi di fare sport ancora più avanzati.

Notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa, o di ritmo irregolare.

Puoi ascoltare musica, podcast e audiolibri (da usare solo per i modelli GPS).

Paghi i tuoi acquisti all’istante e in tutta sicurezza con Apple Pay.

Design a prova di nuoto .

E poi il monitoraggio delle fasi del sonno ti aiuta a capire quanto durano le tue fasi di sonno leggero, profondo e REM.

Non aspettare oltre acquistalo su Amazon ad un prezzo scontato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.